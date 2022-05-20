انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (0) - (0) ريال بيتيس.. تعادل أبيض

الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين للدوري الإسباني.

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ق86 خواكين يهدر هدف الفوز القاتل لريال بيتيس ويسدد اعلى مرمى كورتوا.

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ق82 كاد كريم بنزيمة أن يمضي على الهدف الأول لريال مدريد بعدما استلم الكرة بطريقة رائعة وسددها أعلى مرمى بيتيس بقليل.

ق76 رودريجو يهدر فرصة هدف مؤكد وضربته الرأسية تمر بجوار مرمى بيتيس

ق65 سيطرة مدريدية على وسط الملعب

ق59 إدواردو كامافينجا يحاول من أمام منطقة الجزاء وروي سيلفا يتصدى

ق57 كريم بنزيمة يسدد كرة خادعة تمر بجوار مرمى بيتيس بقليل.

ق54 سدد أندراس جواردادو قائد بيتيس تسديدة قوية تصدى لها تيبو كورتوا

ق50 حارس ريال بيتيس يتصدى لفرصة خطيرة على مرتين بعد تسديدة من كريم بنزيمة ومتابعة رودريجو.

ق47 تمريرة بينية من كاربخال لكريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء لكن مهاجم الريال كان في موقف متسلل

انطلاق الشوط الثاني

ق42 هدف مؤكد يضيع من ريال مدريد تسديدة خطيرة من كاسيميرو تمر بجوار مرمى بيتيس بقليل.

ق36 انطلق فينسيوس جونيور وأرس تمريرة عرضية وصلت لرودريجو الذي سدد كرة ضعيفة

ق34 أرسل يوسف سبالي لاعب بيتيس عرضية لكنها مرت بدون خطورة

ق29 نبيل فقير يقود هجمة خطيرة لريال بيتيس لكن ناتشو مدافع الملكي يتدخل في الوقت المناسب

ق22 حاول كاسيميرو لاعب ريال مدريد مباغتة حارس بيتيس المتقدم عن مرماه لكنه تسديدته مرت بعيدة عن المرمى

ق20 انطلق فينسيوس جونيور من الجهة اليسرى ومرر الكرة لكريم بنزيمة لكنها طالت على المهاجم الفرنسي

ق14 خوانمي يرتقي ألى من دفاع ريال مدريد ويسدد ضربة رأسية خطيرة يتصدى لها كورتوا

ق13 داني كاربخال ينقذ ريال مدريد من فرصة خطيرة بعد تدخل ناجع وقطع الكرة من أمام نبيل فقير

ق10 تسديدة قوية من نبيل فقير لاعب بيتيس يتصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد

ق7 فيرلاند ميندي يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء يستقبلها كريم بنزيمة ويسدد بقوة لكن دفاع بيتيس يبعد الكرة عن مرماه

ق3 فرصة خطيرة لريال مدريد بعد انطلاقة فينسيوس جونيور لكن حارس بيتيس يتدخل قبل وصول الكرة لكريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
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