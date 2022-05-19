انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتأهل الزمالك للنهائي بعد الفوز على فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 35-21.

فيما فاز الأهلي على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23.

يذكر أن الأهلي كان تصدر المجموعة الأولى بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة والأمر ذاته حدث مع الزمالك بالمجموعة الثانية.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب كان آخرهم في 2016، بعد المجمع البترولي صاحب الـ9 ألقاب.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة كان آخرهم الموسم الماضي.

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نهاية المباراة المثيرة بفوز الزمالك 29-28

وقت مستقطع

الزمالك يتقدم 29-28

الأهلي يتعادل 28-28

الزمالك يتقدم 28-27

الأهلي يتعادل 27-27

الزمالك يتقدم 27-26

تعادل جديد.. 26-26

الزمالك يتقدم 26-25

الزمالك يتعادل 25-25

الأهلي يتقدم 25-24

الزمالك يتعادل 24-24

الزمالك يقلص الفارق 24-23

الأهلي يوسع الفارق مجددا 24-22

الزمالك يقلص الفارق 23-22

الأهلي يوسع الفارق 23-21

الزمالك يقلص الفارق 22-21

الأهلي يوسع الفارق 22-20

الأهلي يتقدم أخيرا 21-20

فرص مهدرة متتالية على الجانبين وتألق من الحارسين.. النتيجة لا تزال 20-20

الأهلي يتعادل.. 20 للجميع

الزمالك يتقدم 20-19

الزمالك يتعادل 19-19

الأهلي يتقدم 19-18

الزمالك يتعادل 18-18

الزمالك يقلص الفارق 18-17

الأهلي يوسع الفارق 18-16

الأهلي يتقدم 17-16

النتيجة 16-16 في بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 15-15

الزمالك يتعادل سريعا 15-15

الأهلي يتقدم 15-14

الزمالك يتعادل برمية جزائية.. 14-14

الأهلي يتقدم 14-13

الزمالك يتعادل 13-13

الأهلي يتقدم للمرة الأولى 13-12

الأهلي يتعادل 12-12

الأهلي يقلص الفارق إلى 12-11

الزمالك يسترد فارق الهدفين.. 12-10

الأهلي يعيد الفارق إلى هدف.. 11-10

الزمالك يتقدم 11-9

الأهلي يقلص من جديد 10-9.. وقت مستقطع للزمالك

الزمالك يعود للتقدم بفارق هدفين.. 10-8

فارق هدف وحيد.. الأهلي 8-9 الزمالك

الأهلي يسجل والنتيجة 9-7

الأهلي يستغل الرمية الجزائية ويقلص الفارق إلى 3 أهداف.. 9-6

الأهلي يقلص الفارق 9-5

الزمالك يتقدم 9-4 ووقت مستقطع للأهلي

الزمالك يوسع الفارق مرة أخرى 7-4

الأحمر يقلص الفارق إلى هدفين 6-4

الأهلي يقلص الفارق 6-3

الزمالك يعمق تقدمه 6-2

الأهلي يقلص الفارق 5-2

الزمالك يوسع الفارق 5-1 بهدف أحمد الأحمر

الزمالك يتقدم 4-1 والأهلي يلجأ للوقت المستقطع

يحيى الدرع يسجل الثالث.. 3-1 للزمالك

الأهلي يقلص الفارق 2-1

2-0 للزمالك

الزمالك يتقدم برمية جزائية

بداية المباراة