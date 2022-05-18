أفضل لاعب في الدوري الألماني يلمح للبقاء في ناديه

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

لايبزيج

تحدث الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيج عن مستقبله وألمح إلى أنه سيبقى في فريقه رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه.

وقال نكونكو في تصريحات لجريدة ليكيب: "أرى نفسي في لايبزيج خلال فترة التحضير للموسم الجديد".

وأضاف "هل رغبتي في المشاركة في كأس العالم قد تحسم بقائي؟ بالتأكيد سنأخذ ذلك الأمر في الاعتبار".

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الفرنسي المتألق حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني مرتين هذا الموسم، ويعد أحد الأسماء المطلوبة في أكثر من فريق.

وشدد "الآن ذهني فقط مع لايبزيج".

وحصد نكونكو جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني من قبل رابطة الدوري.

وتفوق نكونكو في السباق نحو الجائزة على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والمرشح الأبرز للجائزة.

ليفاندوفسكي قاد فريقه للتتويج باللقب بعدما سجل 35 هدفا جعلته هداف المسابقة، بينما أحرز نكونكو 20 هدفا.

وكان أوليفر مينتسلاف مدير فريق لايبزيج قد أوضح أن لاعبه الفرنسي لن يرحل من صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال مينتسلاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت قبل أسابيع: "لقد قلتها من قبل، وسأقولها مرة أخرى هنا، نكونكو مستمر معنا الموسم المقبل".

وأضاف "هدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق للموسم المقبل"

الفرنسي البالغ 24 عاما شارك هذا الموسم في 51 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.

نكونكو تدرج في صفوف شباب باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى الفريق الألماني مقابل 13 مليون يورو.

وينتهي تعاقد نكونكو مع لايبزيج في صيف 2024.

كريستوفر نكونكو لايبزيج
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