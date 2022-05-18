عرض أمريكي رسمي لـ كيليني

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

كيليني يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

تقدم لوس أنجلوس بعرض رسمي لضم جورجيو كيلينى مدافع يوفنتوس من أجل التعاقد معه هذا الصيف.، حسب فاريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات.

ولعب يوفنتوس آخر مباراة له على ملعبه في هذا الموسم، حيث تعادل مع لاتسيو بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت وداع الأرجنتيني باولو ديبالا والمدافع المخضرم جورجيو كيليني، قبل رحيلهما من الفريق بنهاية الموسم.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تقدم لوس أنجلوس بعرض رسمي لكيلينى من أجل التعاقد معه فى صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع يوفنتوس".

أخبار متعلقة
موعد مباريات الأربعاء 18 مايو 2022.. الأهلي أمام البنك ونهائي الدوري الأوروبي مؤتمر كلوب: بدلاء ليفربول مثل الفيراري في المرآب تقرير: إصابات خطيرة في حادث انهيار بالصالة المغطاة بدوري السلة المغربي نوتنجام فورست يواجه هدرسفيلد في نهائي البلاي أوف المؤهلة الدوري الإنجليزي

وأضاف "لوس أنجلوس ينتظرون الضوء الأخضر من كيليني لإنهاء الصفقة".

وذكر صحفي سكاي سبورت أن المدافع المخضرم يملك عرضا آخر غير عرض لوس أنجلوس.

أوضح جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس أنه اتخذ قرار مغادرة البيانكونيري منذ شهور وليس أسابيع، وكشف أنه سيحدد وجهته المقبلة قريبا.

وقال كيليني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أغادر يوفنتوس بكل سعادة وراحة نفسية".

وأضاف "لقد اتخذت القرار منذ شهور وليس أسابيع، لأنني كنت أقول دائما إنني أريد الرحيل وأنا في القمة ونجحت في ذلك".

وواصل "لقد كان عاما صعبا، ولكن خوض المباريات بشكل جيد دفعني لإفساح المجال للاعبين الشباب".

وشدد "يجب أن يتحمل اللاعبين الصغار المسؤولية بمفردهم الآن".

وأتم الدولي الإيطالي "سأقرر مستقبلي مع عائلتي".

وقدم كيليني مسيرة طويلة مع يوفنتوس، حيث بدأ مع يوفي في 2004، لينهي رحلة عمرها 18 عاما، قضى منها عاما وحيدا معارا في صفوف فيورنتينا.

وفيما أسدل ديبالا الستار على 7 سنوات قضاها بين صفوف البيانكونيري، الذي انضم إليه من باليرمو في صيف 2015.

يوفنتوس جورجيو كيليني
نرشح لكم
كيليني: اتخذت قرار مغادرة يوفنتوس منذ شهور وليس أسابيع.. وسأحدد وجهتي قريبا تقرير: يوفنتوس يقترب من ضم دي ماريا أليجري: تأثرت بدموع ديبالا.. وكيليني ساعدني كثيرا في وداعية ديبالا وكيليني.. يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو رسالة وداعية من كيليني: يوفنتوس كان كل شيء بالنسبة لي.. شكرا على إعطاء معنى لكلمة حلم إنتر ميلان يتشبث بالأمل ويضرب كالياري بثلاثية انتهت في إيطاليا - كالياري (1) - (3) إنتر ميلان.. النيراتزوري يتشبث الدوري على بعد نقطة.. ميلان يهزم أتالانتا بهدفين ويعقد مهمة إنتر
أخر الأخبار
لاعب مغربي يلقى حتفه بعد القفز 35 مترا في الماء 3 دقيقة | الوطن العربي
سكاي: مانشستر سيتي سيتقدم بعرض للتعاقد مع كوكوريا 7 دقيقة | ميركاتو
أسطورة يونايتد: رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الأربعين 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يستهدف إرسال 30 طائرة للمشجعين لنهائي دوري الأبطال في المغرب 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
تليجراف: جوارديولا تعجب من تقارير رحيل جوندوجان ويتمسك به ساعة | الدوري الإنجليزي
عرض أمريكي رسمي لـ كيليني ساعة | الدوري الإيطالي
أحمد مجاهد: أزمة نهائي دوري الأبطال مسؤولية اتحاد الكرة.. وحديث حسام البدري عن فينجادا غير صحيح ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: لن نلعب إذا تم رفض نقل مبارياتنا من استاد القاهرة.. ولذلك السبب القادم أسوأ 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا