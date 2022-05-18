بسام: أردنا استغلال عامل الوقت للفوز على الزمالك.. وحقيقة التوقيع للأبيض

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 01:16

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الزمالك

تحدث محمد بسام قائد طلائع الجيش على فوز فريقه أمام الزمالك وكذلك إمكانية انتقاله لصفوف الأبيض.

وحقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك في الجولة 19 بهدف دون رد.

وقال محمد بسام عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أراد أن ينهي المباراة مبكرا، بينما نحن أردنا استغلال عامل الوقت بأن نُزيد الضغط على الزمالك".

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وأضاف "خضنا اللقاء بالطريقة التي أردنها وسجلنا قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء".

وأكمل "نتيجة التنظيم الكل كان يركز بشكل واضح، هدفنا كان الفوز، عندما تلعب على التعادل من الممكن أن تخسر، واستطعنا الفوز، وليست صدفة أن نبدأ نلعب بشكل جيد ضد الأهلي والزمالك".

وأوضح عن التوقيع للزمالك: "حدثت مفاوضات بشكل شبه رسمي، وشرف لي ارتداء قميص أحد أندية القطبين وأرحب بها ولاعب الكرة طموحه في مصر اللعب لأحد الفريقين وإذا جاءت الفرصة سأستغلها".

وأردف "اللعب بالنسبة لي مهم، وعمري 30 عاما ولدي طموح وأكيد لن اشترط اللعب كأساسي على أحد الفريقين لأن الوجود في أي فريق يضيف لك، وأبحث عن فرصة لتكون فرصتي في المشاركة سهلة".

وتابع "إذا تواجد رباعي الزمالك في حراسة المرمى، سأفكر في الموضوع حينها، لكن لو تواجدي مع 2 فقط سأتواجد بدون تفكير".

ويضم الزمالك حاليا: محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما سيعود بعد نهاية الموسم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد صبحي من الإعارة.

وأتم "الأهلي لم يتواصل معي تماما".

وشارك بسام في 19 مباراة الموسم الجاري وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه هذا الموسم.

وعزز طارق العشري الرقم القياسي للفريق العسكري في الدوري منذ تأهله في موسم 2004-05، بـ 11 مباراة على التوالي دون خسارة (6 تعادل و5 فوز).<

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

فيما عزز الجيش رصيده إلى 26 نقطة من 19 مباراة قبل لقاء المقاولون العرب وارتقى للمركز السابع.

محمد بسام طلائع الجيش في الدوري
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