اسكواش - سداسي مصري إلى ربع نهائي بطولة العالم.. ومفاجأة ندى عباس

تأهل سداسي مصري لربع النهائي في اليوم الأول من مباريات دور الـ 16 لـ بطولة العالم CIB للاسكواش للرجال والسيدات.

وتعد البطولة صاحبة أعلى جائزة مالية في تاريخ اللعبة.

واستضاف متحف الحضارات لأول مرة مباريات البطولة بدءا من دور الـ 16 وستقام عليه المباريات بشكل يومي حتى النهائي.

وتستكمل باقي مباريات دور الـ 16 اليوم 18 مايو، وتنتهي مباريات البطولة يوم 22 مايو الجاري.

منافسات الرجال:

وتأهل لربع النهائي حتى الآن:

منافسات الرجال: بول كول من نيوزلاندا الأول عالميا - فارس الدسوقي - محمد الشوربجي - طارق مؤمن.

وجاءت نتائج اليوم الأول من دور الـ 16 للرجال:

بول كول 3-0 مازن هاشم

طارق مؤمن 3-1 جويل ماكين

فارس الدسوقي 3-1 جريجوري مارشي

محمد الشوربجي 3-0 كريم عبد الجواد

Tarek Momen has ice in his veins! ❄️ An inch-perfect shot by @TkMomen brings a brutal rally to an end! 👏 A wonderful contest is going on in the third round of the #PSAWorldChamps! pic.twitter.com/3KC2bjNm7r — PSA World Tour (@PSAWorldTour) May 17, 2022

وتحددت مباريات ربع النهائي

بول كول × طارق مؤمن (الخميس المقبل)

فارس الدسوقي × محمد الشوربجي (الخميس المقبل)

منافسات السيدات:

وتأهل لربع النهائي حتى الآن:

منافسات السيدات: نوران جوهر - ندى عباس - أماندا صبحي - روان العربي بعد انسحاب الهندية جوشنا شينابا

وجاءت نتائج اليوم الأول من دور الـ 16 للسيدات:

نوران جوهر 3-0 تيسني إيفانز

روان العربي (انسحاب) جوشنا شينابا

ندى عباس 3-1 جويل كينج

أماندا صبحي 3-0 نيلي جيليس

وتحددت مباريات ربع النهائي

نوران جوهر × روان العربي (الخميس المقبل)

ندى عباس × أماندا صبحي (الخميس المقبل)