ضحية علي ماهر المفضلة.. فيوتشر يهزم الاتحاد في مباراة الـ 7 أهداف

استعاد فيوتشر نغمة الانتصارات من جديد بفوز شاق على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3 في الجولة 19 من الدوري المصري في مباراة أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

سجل أهداف فيوتشر: أحمد عاطف وأحمد رفعت وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد، فيما سجل للاتحاد: إبراهيم حسن وبنجامين بواتنج (2)

وأصبح الاتحاد صاحب أضعف دفاع في الدوري باستقبال 34 هدفا في 19 مباراة.

فيما أصبح فيوتشر أقوى دفاع بتسجيل 32 هدفا بالتساوي مع الزمالك والأهلي سُجلت خلال 18 مباراة.

ووصل علي ماهر للفوز الخامس له على الاتحاد كأكثر فريق يحقق علي ماهر الفوز عليه في مسيرته التدريبية برصيد 5 انتصارات من 9 مباريات في جميع المسابقات.

فوز رفع رصيد فيوتشر إلى 31 نقطة من 18 مباراة قبل أن يحل ضيفا على المصري في الجولة المقبلة.

فيما تكبد الاتحاد خسارته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 19 نقطة من 19 مباراة قبل لقاء بيراميدز.

التشكيل

عاد أحمد عاطف لقيادة هجوم فيوتشر، ومن خلفه ناصر ماهر وأيمن الصفاقسي وناصر ماهر.

بينما بدأ الأنجولي كريستوفر مابولولو في هجوم الاتحاد السكندري.

وصف المباراة

بدأ فيوتشر اللقاء بقوة ومنع القائم الأيمن لمحمد عبد المنصف الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة، عرضية أرضية من جوناثان نجويم سددها محمد أرضية ارتطمت بالقائم.

رد الاتحاد جاء في الدقيقة التاسعة، عرضية بوجه القدم الخارجي من إبراهيم حسن تابعها كريستوفر مابولولو على الطائر لكن كرته مرت أعلى العارضة.

طوفان فيوتشر

في 14 دقيقة استطاع لاعبو فيوتشر من تسجيل 3 أهداف.

في الدقيقة 25 تلقى أحمد عاطف كرة بينية من محمد رضا فانفرد بمرمى عبد المنصف وسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 30 سجل أحمد رفعت الهدف الثاني من ركلة ثابتة غالطت عبد المنصف وسكنت الشباك.

هدف جاء بنفس الطريقة التي سجل بها رفعت في لقاء الدور الأول بين الفريقين.

كما وصل رفعت للهدف السادس له هذا الموسم مع فيوتشر في الدوري، 3 منها ضد الاتحاد.

وفي الدقيقة 39 توغل أحمد عاطف من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أودعها أيمن الصفاقسي في الشباك بسهولة.

هدف هو السادس للتونسي بقميص فيوتشر ليتساوى مع رفعت وعاطف في صدارة ترتيب هدافي الفريق بالدوري.

وكاد أحمد عاطف أن يسجل الهدف الرابع من انفراد لكنه سدد برعونة في يد عبد المنصف.

وأنهى مروان عطية الشوط الأول بتصويبة صاروخية مرت بجوار قائم محمود عبد الرحيم "جنش" لينتهي الشوط الأول بثلاثية لفيوتشر.

الشوط الثاني

بدأ الاتحاد بكل قوته بحثا عن تسجيل هدف يعيده إلى المباراة من جديد.

في الدقيقة 61 أهدر محمود شبانة برأسية من داخل الست ياردات فرصة تقليص الفارق.

لكن إبراهيم حسن قلص النتيجة بعدها بدقيقة واحدة مباشرة من انفراد مسجلا هدف زعيم الثغر الأول.

رد فيوتشر جاء سريعا، كريم نيدفيد استقبل كرة عرضية وسدد كرة على يسار الحارس في الدقيقة 65.

البديل الهداف

في الدقيقة 69 أشرك عماد النحاس المدير الفني للاتحاد بنجامين بواتنج بدلا من مابولولو.

وفي 6 دقائق سجل الغاني ثنائية في شباك فيوتشر.

الأول في الدقيقة 72 عندما حول عرضية خالد الغندور بالكعب في الشباك.

والثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78 بعدما سدد كرة بقدمه اليمنى ارتطمت بقدمه اليسرى وباغتت جنش وسكنت الشباك.

ثنائية رفعت رصيد الغاني إلى 3 أهداف سجلها جميعها في آخر 3 مباريات بالدوري.

وكاد المدافع الأردني عبد الله نصيب أن يسجل هدفا برأسية في الدقيقة 81 يعيد به المباراة لنقطة البداية لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر على الاتحاد في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة.