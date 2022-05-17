انتهت في الدوري - الزمالك (0) (1) طلائع الجيش.. رقم العشري مستمر

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - زيزو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ف 88: صاروخ من زيزو يمر أعلى العارضة

ق 72: خروج أوباما ومشاركة أوناجم

ق 70: جووول.. بينية من سمير وانفراد من فيكتوري والهدف الأول

ق 69: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة مباشرة من زيزو تمر بجوار القائم.

ق 58: سيف الجزيري وأيمن حفني بدلا من روقا وعمر السعيد

ق 46: مشاركة أشرف بنشرقي بدلا من عبد الله جمعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: محاولات بيضاء تصطدم بدفاع قوي من لاعبي الجيش

ق 43: رأسية الونش تمر أعلى عارضة بسام

ق 42: رأسية ترتطم بمدافع الجيش ومطالبات بركلة جزاء

ق 40: إصابة حمزة المثلوثي

ق 37: بطاقة صفراء لمحمد أشرف روقا

ق 27: عرضية من الجهة اليسرى ويتابعها أحمد سمير بتسديدة تمر أعلى العارضة

ق 22: أحمد سمير يراوغ ويسدد كرة يتصدى لها عواد

ق 8: إصابة إمام عاشور ويتلقى العلاج

ق 1: أحمد سمير يسدد كرة على الطائر وعواد يتألق

بداية اللقاء

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش في الدوري
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