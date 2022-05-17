انتصروا على مدربهم القديم.. مصر للمقاصة يهزم الجونة ويشعل صراع البقاء

بعدما تركهم وانتقل لتدريب الجونة، لم يفوت مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج فرصة الفوز على تامر مصطفى، لتحقيق الانتقام لفريقه.

فاز مصر للمقاصة على الجونة بهدف مقابل لا شيء على ملعب خالد بشارة في الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وسجل محمد عادل هدف المباراة الوحيد للمقاصة في الدقيقة 14.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى النقطة 13 في المركز الـ17 في جدول الترتيب مبتعدا عن المركز الأخير، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 17 في المركز 15.

كواليس قبل اللقاء

قبل أيام، كان تامر مصطفى مدربا لنادي مصر للمقاصة وهو الذي بدأ معهم الموسم وكون هذا الفريق، لكن المدرب الشاب اختار الابتعاد عن الفريق الفيومي والانتقال جنوبا لتدريب نادي الجونة.

الآن، وقد تولى طارق حجاج تدريب مصر للمقاصة، فقد نجح في تحقيق فوزه الأول كمدرب في الدوري الممتاز، وعلى حساب تامر مصطفى تحديدا مع الجونة.

ملخص المباراة

مصر للمقاصة كان المبادر بالهجوم بغية التقدم المبكر. ركنية في الدقيقة الثالثة نفذها علي فتحي، وقابلها أحمد صبيحة برأسية، لكنها جاءت ضعيفة لتصل سهلة للحارس عماد السيد.

واستمر الضغط في الدقيقة السابعة. سدد إريك سيرجي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وعكس سير اللقاء، كاد الجونة يتقدم في الدقيقة الـ13. كرة ثابتة نفذها عمرو سعداوي، ووصلت إلى أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد الكرة في الشباك، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

في المقابل، كان رد مصر للمقاصة أكثر إيجابية بتسجيل الهدف الأول بعدها بدقيقة. محمد عادل انفرد بالمرمى، وسددها بمين الحارس مسجلا التقدم.

وكاد المقاصة أن يضاعف النتيجة بعد تسديدة صاروخية من محمود فهمي في الدقيقة الـ16 من خارج منطقة الجزاء، لكن أبعدها عماد السيد ببراعة من يسار مرماه فعادت الكرة إلى محمد عادل المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة مرت أعلى العارضة.

ورد الجونة عن طريق محمود الشبراوي بعد تسديدة من منتصف الملعب في الدقيقة الـ30 لكن وصلت سهلة عند حارس المرمى.

وأرسل أرنو راندريانانتيناينا رأسية في الدقيقة الـ45 من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت بجواء القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

تامر مصطفى بدأ الشوط الثاني بتبديل أول. شارك كريم طارق بدلا من أحمد عامر لمزيد من الضغط الهجومي.

هجمات متتالية

وسدد إسلام محارب بقوة في الدقيقة الـ50 فوق المرمى بقليل.

استمر ضغط أصحاب الأرض في الدقيقة الـ50. تسديدة من أرنو راندريانانتيناينا من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد مجدي حارس مصر للمقاصة من يمين مرماه فردت الكرة إلى إسلام محارب المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها الحارس محمد مجدي من يسار مرماه.

تامر مصطفى لجأ إلى دكته مجددا في الدقيقة الـ60. شارك خالد قمر بدلا من محمد نجيب من أجل مزيد من التواجد الهجومي.

وفي الدقيقة الـ61 كاد التعادل يحضر سريعا. أرسل عمرو السعداوي كرة عرضية، لكن أبعدها دفاع فريق مصر للمقاصة عن مناطق الخطورة.

مرة أخرى حاول خالد قمر برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات في الدقيقة الـ 77 لكنها مرت أعلى العارضة.

وهدد خالد قمر مجددا برأسية في الدقيقة الـ 81 بعد عرضية من إسلام محارب من جهة اليسار لكنها مرت أعلى العارضة.

البديل كريم طارق سدد كذلك في الدقيقة الـ85 من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع عبد الرحمن زين ومرت إلى ركنية من جهة اليمين، لينتهي اللقاء بفوز مصر للمقاصة على الجونة بهدف.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة إلى النقطة 13 في المركز الـ17 في جدول الترتيب مبتعدا عن المركز الأخير، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 17 في المركز 15.