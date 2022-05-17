انتهت في الدوري - فيوتشر (4)-(3) الاتحاد.. مباراة مثيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والاتحاد في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت المباراة

ق 81: عبد الله نصيب يهدر فرصة الهدف الرابع والتعادل

ق 77: جوووول الثالث.. بواتنيج يسجل الثالث بتسديدة باغتت الحارس في الشباك.

ق 72: جوووول الثاني... بنجامين بواتنج يسجل هدف تقليص الفارق بالكعب بعد عرضية أرضية

ق 65: جووول الراااابع.. كريم نيدفيد يتسلم الكرة ويسدد في الشباك على يسار عبد المنصف

ق 62: جووول الاتحاد الأول.. إبراهيم حسن ينفرد ويسدد في الشباك.

ق 61: محمود شبانة يهدر برأسية في المرمى الخالي فرصة تقليص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: تسديدة من مروان عطية تمر بجوار القائم

ق 42: أحمد عاطف يهدر انفرادا يتصدى له عبد المنصف

ق 39: جووول الثااالث.. أحمد عاطف يتوغل بعد كرة طولية ويرسل عرضية يقابلها أيمن الصفاقسي في الشباك.

ق 30: جوووول ثاااااني.. أحمد رفعت يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في شباك عبد المنصف

ق 25: جوووول أوووول أحمد عاطف ينفرد ويسجل الهدف الأول بعد بينية من محمد رضا

ق 9: عرضية من إبراهيم حسن ومابولولو يلحق بها على الطائر لكن الكرة تمر بجوار القائم.

ق 3: القائم يمنع الهدف الأول من محمد رضا

بداية اللقاء