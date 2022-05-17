ريال مدريد يتلقى دفعة هامة قبل نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية هامة قبل مباراته المرتقبة ضد ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا أواخر هذا الشهر.

وشهد مران يوم الثلاثاء مشاركة دافيد ألابا مدافع الفريق بعدما تعافى من الإصابة العضلية التي عانى منها مؤخرا.

اللاعب النمساوي أصيب خلال مواجهة مانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لم يلعب منذ هذا اللقاء.

وأوضحت جريدة موندو ديبورتيفو أن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي سيعتمد على ألابا ضد ريال بيتيس يوم الجمعة كبروفة قبل لقاء ليفربول.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد منحت ريال مدريد فرصة أفضل للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

لاليجا قررت تقديم موعد مباراة ريال مدريد الختامية في الموسم ضد ريال بيتيس إلى مساء الجمعة المقبل 20 مايو.

وذلك بدلا من مساء الأحد 22 مايو حين تقام كل مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد.

video:1

مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بكأس إنجلترا في غرفة الملابس بملعب ويمبلي 😍



MOSALAH/IG pic.twitter.com/DwYA7iCQ94 — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني قبل عدة أسابيع، بينما يصارع بيتيس على المراكز الأوروبية.

إذ يحتل الفريق الأندلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، والذي ضمن التأهل لدوري الأبطال لتفوقه على بيتيس في المواجهات المباشرة.

وبفارق نقطتين أكثر من ريال سوسيداد صاحب المركز السادس.

في الوقت نفسه سيكون ليفربول على أهبة الاستعداد لمباراته الختامية في موسم الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون.

فمباريات الجولة الأخيرة من المسابقة ستقام مساء الأحد أيضا وفي توقيت واحد.

فوز ليفربول على ساوثامبتون يوم الثلاثاء سيحيي آماله في التتويج في اللقب انتظارا لفوزه على الذئاب وتعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بالجولة الأخيرة.

ومن المستبعد أن تتخذ رابطة الدوري الإنجليزي خطوة مشابهة لو فقد ليفربول فرصه في التتويج باللقب بالسقوط أمام ساوثامبتون الثلاثاء بسبب حقوق البث التليفزيوني.

video:2