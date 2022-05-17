تشفيرين: نهائي دوري الأبطال؟ ريال مدريد مثل القطط بـ9 أرواح

وصف ألكسندر تشفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فريق ريال مدريد بالفريق الذي لا يقهر بسهولة.

ريال مدريد سيلعب نهائي بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا، ضد ليفربول أواخر هذا الشهر.

وقال تشفيرين في تصريحات نشرتها جريدة AS: "شككت في قدرة ريال مدريد على إقصاء مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال، خاصة بعد الهزيمة في إنجلترا، لكن من الواضح أن ريال مدريد بـ9 أرواح مثل القطط، إنه فريق متمرس".

وأضاف "أعتقد أن دفاع ريال مدريد ضعيف، لكن لديهم المعجزة كريم بنزيمة".

وأكمل "قلت مرات عديدة أن بنزيمة في رأيي هو أحد أكثر اللاعبين الذين تم التقليل من شأنهم في تاريخ كرة القدم".

وتابع رئيس يويفا "لديهم أيضا لوكا مودريتش الذي كلما تقدم في السن كلما كان أفضل".

واستدرك "لكن ليفربول لديه لاعبون أصغر سنا ولديهم خبرة جيدة في النهائيات".

وأتم "لن أجرؤ على توقع الفائز، لكنها ستكون مباراة نهائية مثيرة للغاية".

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد منحت ريال مدريد فرصة أفضل للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

لاليجا قررت تقديم موعد مباراة ريال مدريد الختامية في الموسم ضد ريال بيتيس إلى مساء الجمعة المقبل 20 مايو.

وذلك بدلا من مساء الأحد 22 مايو حين تقام كل مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد.

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ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني قبل عدة أسابيع، بينما يصارع بيتيس على المراكز الأوروبية.

إذ يحتل الفريق الأندلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، والذي ضمن التأهل لدوري الأبطال لتفوقه على بيتيس في المواجهات المباشرة.

وبفارق نقطتين أكثر من ريال سوسيداد صاحب المركز السادس.

في الوقت نفسه سيكون ليفربول على أهبة الاستعداد لمباراته الختامية في موسم الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون.

فمباريات الجولة الأخيرة من المسابقة ستقام مساء الأحد أيضا وفي توقيت واحد.

فوز ليفربول على ساوثامبتون يوم الثلاثاء سيحيي آماله في التتويج في اللقب انتظارا لفوزه على الذئاب وتعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بالجولة الأخيرة.

ومن المستبعد أن تتخذ رابطة الدوري الإنجليزي خطوة مشابهة لو فقد ليفربول فرصه في التتويج باللقب بالسقوط أمام ساوثامبتون الثلاثاء بسبب حقوق البث التليفزيوني.

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