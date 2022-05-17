حمدي علاء لـ في الجول: سعيد بهدفي الأول مع سموحة.. وأتمنى العودة للزمالك الموسم المقبل

أعرب حمدي علاء لاعب وسط سموحة عن سعادته بتسجيل هدفه الأول مع فريقه خلال الفوز على المصري.

وتغلب سموحة على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

وسجل حمدي علاء هدفا وصنع الآخر لمروان حمدي، ويلعب علاء معارا من نادي الزمالك.

وقال حمدي علاء لـ FilGoal.com: "سعيد بتسجيل الهدف الأول لي مع سموحة وصناعة هدف مروان حمدي للمساهمة في الفوز على المصري".

وأضاف "سعيد جدا بتجربة الإعارة مع سموحة، هي تجربة ممتازة بالنسبة لي واستفيد منها الكثير".

وتابع لاعب وسط سموحة "أتمنى تقديم موسم ممتاز وقوي مع سموحة".

واختتم تصريحاته "أريد العودة لبيتي بنادي الزمالك، خلال الموسم المقبل لقيادة خط وسط الفريق مع زملائي".

ورفع سموحة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع من 19 مباراة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي.

أما المصري فتجمد رصيده عند 20 نقطة من 18 مباراة بعد خسارة المباراة الرابعة في أخر خمس لقاءات خاضهم الفريق.