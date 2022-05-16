الانتصار الأول لـ مصطفى عبده.. غزل المحلة يفوز على إيسترن كومباني بـ10 لاعبين

فاز غزل المحلة على إيسترن كومباني بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وسجل أحمد النادري هدف غزل المحلة الوحيد عند الدقيقة 22.

وشهدت المباراة حالة طرد على محمد بازوكا لاعب غزل المحلة عند الدقيقة 76.

فوز هو الأول لمصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة في الدوري المصري في تجربته التدريبية الأولى ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات من جديد.

وبهذه النتيجة، احتل غزل المحلة المركز الـ9 برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند النقطة 11 في المركز 17.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من أصحاب الأرض، إذ صوب بازوكا لاعب غزل المحلة من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وسجل النادري الهدف الأول للمحلة بعد تمريرة من باولن فوافي أقصى يسار منطقة الجزاء ليمررها إلى الأول على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية سكنت شباك حارس مرمى إيسترن كومباني.

وأرسل وليد مصطفى لاعب غزل المحلة كرة عرضية من الطرف الأيمن لكن أمسكها حارس مرمى إيسترن كومباني بنجاح.

وصوب هشام عادل من الطرف الأيسر لصالح غزل المحلة لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وهدد صابر الشيمي من يمين منطقة الجزاء لكن ارتطمت بمعاذ الحناوي وخرجت إلى ركلة ركنية، ومن ثم أرسلت من الطرف الأيمن شتتها الدفاع بنجاح.

وشهدت المبارة حالة طرد على محمد بازوكا لاعب غزل المحلة بعد تدخل عنيف على لاعب إيسترن كومباني.

ورد أحمد متعب من خارج منطقة الجزاء لصالح إيسترن كومباني لكن شتتها الدفاع بنجاح.

وضاعف محمد رمضان محاولات إيسترن كومباني من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.