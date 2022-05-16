أجندة مباريات الأهلي لنهاية الموسم.. 15 مباراة في شهرين والعدد قابل للزيادة

أعلنت رابطة الأندية جدول مباريات الدوري حتى نهاية الموسم والمقرر أن ينتهي يوم 30 من شهر أغسطس المقبل.

وتشهد أجندة الأهلي جدول مزدحم في شهر يوليو إذ يشهد ثماني لقاءات مرتقبة.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت جدول المباريات حتى يوم 19 يونيو والذي يشهد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت مباريات الأهلي على الترتيب كالآتي:

الأهلي × المصري بالسلوم - كأس مصر النسخة الحالية - الأحد 12 يونيو - 9:00 مساء

الأهلي × بيراميدز - ربع نهائي الكأس - الأحد 26 يونيو - 9:30 مساء

الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد بتروجيت - السبت 2 يوليو - 9:00 مساء

الجونة × الأهلي - مؤجلة من الجولة 9 - الثلاثاء 5 يوليو - 9:00 مساء

الأهلي × فيوتشر - الجولة 24 - الثلاثاء 12 يوليو - 9:00 مساء

بيراميدز × الأهلي - الجولة 25 - السبت 16 يوليو - 9:00 مساء

الأهلي × الإسماعيلي - مؤجلة من الجولة 18 - الأربعاء 20 يوليو - 9:00 مساء

الأهلي × الجونة - الجولة 26 - الأحد 24 يوليو - 6:30 مساء

مصر المقاصة × الأهلي - الجولة 27 - الأربعاء 27 يوليو - 9:00 مساء

المقاولون العرب × الأهلي - مؤجلة من الجولة 21 - السبت 30 يوليو - 9:00 مساء

الأهلي × فاركو - الجولة 28 - 2 أو 3 أغسطس - 9:00 مساء

السوبر الإفريقي (حال وصول الأهلي) - 5 إلى 7 أغسطس

الاتحاد × الأهلي - الجولة 29 - 6 أو 7 أغسطس - 6:30 مساء (حال وصول الأهلي إلى السوبر الإفريقي وتقام 17 أغسطس)

الأهلي × المصري - الجولة 30 - الأربعاء 10 أغسطس - 9:00 مساء

إيسترن كومباني × الأهلي - الجولة 31 - السبت 20 أغسطس - 9:00 مساء

الأهلي × إنبي - الجولة 32 - 23 أو 24 أغسطس

طلائع الجيش × الأهلي - الجولة 33 - 26 أو 27 أغسطس

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - الجولة 34 - 29 أو 30 أغسطس

وبذلك يلعب الأهلي 14 مباراة في الدوري خلال أقل من شهرين، والعدد قابل للزيادة في حالة تأهل الأهلي لنصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021، بالإضافة لبطولة كأس مصر الحالية والسوبر الإفريقي.