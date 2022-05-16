مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا
الإثنين، 16 مايو 2022 - 10:28
كتب : FilGoal
يخوض الأهلي اليوم مباراتين نهائيتين في ألعاب الصالات في كرة السلة وكرة الطائرة.
ويلعب الأهلي مع الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة في تمام الساعة 6:00 مساء (قناة الأهلي).
كما يخوض الأهلي نهائي آخر في آخر مباريات سلسلة Best of 5 لتحديد بطل دوري السوبر المصري لكرة السلة أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 8:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس 3).
وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال مواجهة مهمة في حسابات التأهل لدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium 1)
وسموحة مع المصري في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس)
كما يلعب غزل المحلة مع إيسترن كومباني في تمام الساعة 6:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس 2)
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