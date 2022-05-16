مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا

يخوض الأهلي اليوم مباراتين نهائيتين في ألعاب الصالات في كرة السلة وكرة الطائرة.

ويلعب الأهلي مع الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة في تمام الساعة 6:00 مساء (قناة الأهلي).

كما يخوض الأهلي نهائي آخر في آخر مباريات سلسلة Best of 5 لتحديد بطل دوري السوبر المصري لكرة السلة أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 8:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس 3).

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال مواجهة مهمة في حسابات التأهل لدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium 1)

وسموحة مع المصري في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس)

كما يلعب غزل المحلة مع إيسترن كومباني في تمام الساعة 6:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس 2)

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