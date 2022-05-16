NBA - بوسطن يسحق ميلوكي ويطيح بحامل اللقب ويصل لنهائي القسم الشرقي
الإثنين، 16 مايو 2022 - 00:13
كتب : FilGoal
نجح بوسطن سيلتيكس في التأهل لنهائي القسم الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعد الفوز على ميلوكي باكس.
وأقصى بوسطن سيلتيكس فريق ميلوكي باكس حامل لقب NBA من الموسم الماضي بالفوز عليه 109-81، ليتأهل لنهائي القسم الشرقي لمواجهة ميامي هيت.
وحسم بوسطن السلسلة أمام ميلوكي باكس لصالحه في المباراة السابعة، بعدما فاز كل فريق بـ3 مباريات، لتصل السلسلة بينهما إلى نهايتها.
وتألق جايسون تايتوم نجم بوسطن في المباراة وسجل 23 نقطة والتقطت 6 متابعات وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وبذلك يتبقى سلسلة واحدة لم تحسم حتى الآن بين فينيكس صنز ودالاس مافركيس، لتحديد الطرف الثاني من نهائي القسم الغربي الذي سيلعب ضد جولدن ستيت واريورز.
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