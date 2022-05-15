تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا
الأحد، 15 مايو 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
أعلن محمد عودة مدرب المقاولون عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروق كابور - حسن الشامي
خط الوسط: أحمد عفيفي - محمود عبد العزيز - كريم مصطفى - أحمد الشيمي - أمادو نياص
خط الهجوم: جون أوكلي
أما عن تشكيل إنبي فجاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: علي فوزي - إبراهيم يحيى - محمد حامد - مصطفى دويدار
خط الوسط: خالد رضا - صلاح ريكو - زياد جمال
خط الهجوم: مصطفى شكشك - جون إيبوكا - مصطفى شلبي
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