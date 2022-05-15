تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا

الأحد، 15 مايو 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

إيبوكا

أعلن محمد عودة مدرب المقاولون عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

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خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروق كابور - حسن الشامي

خط الوسط: أحمد عفيفي - محمود عبد العزيز - كريم مصطفى - أحمد الشيمي - أمادو نياص

خط الهجوم: جون أوكلي

أما عن تشكيل إنبي فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي فوزي - إبراهيم يحيى - محمد حامد - مصطفى دويدار

خط الوسط: خالد رضا - صلاح ريكو - زياد جمال

خط الهجوم: مصطفى شكشك - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

المقاولون العرب إنبي الدوري المصري
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