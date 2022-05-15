اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف
الأحد، 15 مايو 2022 - 15:56
كتب : FilGoal
هل تابعت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري الأبطال جيدا وتحفظ أحداثها؟
مباراة كتبت تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.
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