اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف

الأحد، 15 مايو 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف

هل تابعت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري الأبطال جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة كتبت تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

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الأهلي وفاق سطيف
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