انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) (0) سيراميكا كليوباترا.. فوز ثمين

الأحد، 15 مايو 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق.83 دخول بلال السعيداني بدلا من محمود نبيل، وخروج باسم مرسي ودخول حمزة مجدي

ق.76 جوووول عبد الرحمن مجدي يضيف الثاني للإسماعيلي بعد عمل جماعي رائع بين أفراد الدراويش

ق.74 محمود نبيل ينطلق من الجهة اليسرى ويرسل عرضية قابلها كوابينا برأسية علت العارضة بغرابة

ق.71 تغييران لـ سيراميكا: دخول مصطفى ميسي بدلا من شريف دابو وكوبينا بدلا من شادي حسين

ق.67 دخول أحمد مصطفى بدلًا من عمر الوحش في صفوف الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 الشامي يهدر هدفًا مؤكدًا بعد انفراد كامل بالمرمى بتسديدة غريبة بعيدة عن المرمى

ق.37 باهر المحمدي ينقذ كرة من على خط المرمى لكن راية الحكم تعلن عن تسلل في كل الأحوال

ق.31 سقوط فوزي حارس الإسماعيلي مصابًا بعد اصطدام قوي مع عبد الله محمود

ق.24 وجيه عبد العظيم ينطلق خلف دفاع سيراميكا بعد تمريرة مميزة من مدبولي لكن تسديدته تمر أعلى العارضة

ق.20 خروج سيف تقا لاعب سيراميكا كليوبترا للإصابة ويعوضه عبد الله محمود

ق.13 جووووول أول للإسماعيلي بواسطة باهر المحمدي من ركلة جزاء هو الأول للدراويش على أرضه في الدوري هذا الموسم

ق.11 محمد عادل يحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد

ق.5 تسديدة قوية من لاعب سيراميكا وفوزي يتصدى بنجاح

ق.3 عرضية من مدبولي يقابلها وجيه عبد الحكيم برأسية تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

يحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 15، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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