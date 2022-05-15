تشكيل الدوري - الشامي ومدبولي يقودان هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط سيراميكا كليوباترا

الأحد، 15 مايو 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - المصري

يبدأ حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي بمحمد الشامي وأحمد مدبولي في خط هجوم الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا بثلاثي في خط الهجوم.

ويشهد تشكيل الإسماعيلي غياب محمود دونجا بسبب الإصابة التي تعرض لها ولم يتعافى منها حتى الآن.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي

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الحارس: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو الحلواني

الوسط: وجيه عبد الحكيم - محمد بيومي - محمد عادل - عمر الوحش

الهجوم: محمد الشامي - أحمد مدبولي

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي

الحارس: عامر محمد عامر

الدفاع: كوامي بونسو - محمود البدري - سيف الدين تقا - أحمد محسن

الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم

الهجوم: شريف دابو - شادي حسين - باسم مرسي

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 15، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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