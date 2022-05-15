مدافع ليفربول: ريال مدريد ليس كريم بنزيمة فقط

يؤمن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بأن قوة ريال مدريد لا تكمن في مواطنه المتألق كريم بنزيمة فقط.

ويصطدم الثنائي الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد أواخر هذا الشهر.

وقال كوناتي في تصريحات لقناة TF1 الفرنسية: "الموسم الذي يقدمه كريم بنزيمة يعد استثنائيا، لكن ريال مدريد ليس بنزيمة فقط".

وأضاف المدافع الفرنسي "هدفي في نهائي دوري أبطال أوروبا ألا يسجل أي لاعب من ريال مدريد".

وأكمل "عندما شاهدنا نصف النهائي الآخر، شاهدنا ريال مدريد يتأهل، وقتها قلت لنفسي، هذا هو النهائي الذي تريده".

وتابع "نحن جاهزون لهذا الصدام، وبالطبع أفكر في الأمر كل يوم".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في باريس.

المباراة ستقام يوم السبت 28 مايو الجاري.

ويدخلها ريال مدريد بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا، وقد يحصد لقب الدوري الإنجليزي أيضا في حالة تعثر منافسه مانشستر سيتي في مباراتيه المتبقيتين ضد وست هام يونايتد وأستون فيلا، وفوز الريدز على ساوثامبتون وولفرهامبتون.

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