الكومي: نسعى لوصول الإسماعيلي إلى المنطقة الدافئة وحصد كأس الرابطة

يرى يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن حصول الفريق على لقب كأس الرابطة سيعوض النادي عن الفترة الماضية.

وحقق الإسماعيلي الفوز في أخر مبارياته بالدوري المصري بالتغلب على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة من عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نسعى أن يحصل لاعبو الفريق على مستحقاتهم كما وعدناهم، أحيانا تتأخر مستحقاتنا من الشركة الراعية فوقتها اضطر للدفع (من جيبي)".

وأضاف "لا يوجد أزمة في مستحقات اللاعبين ونسعى صرف أجزاء من المستحقات في كل فترة".

وشدد "أبناء الإسماعيلي في الجهاز الفني مثل حمزة الجمل ومحمد حمص وحسني عبد ربه هم الأكثر حفاظا على الدراويش".

وكشف الكومي "إن شاء الله الموسم الحالي نسعى للوصول إلى منطقة جيدة وبعيدة عن منافسة الهبوط".

واختتم تصريحاته "في نفس التوقيت نسعى للحصول على كأس الرابطة لأنه سيعوض أشياء كثيرة، ويعود الإسماعيلي للبطولات كما وعدنا".