الكومي: نسعى لوصول الإسماعيلي إلى المنطقة الدافئة وحصد كأس الرابطة

الأحد، 15 مايو 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

باهر المحمدي يحيي جماهير الإسماعيلي بعد مباراة المصري

يرى يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن حصول الفريق على لقب كأس الرابطة سيعوض النادي عن الفترة الماضية.

وحقق الإسماعيلي الفوز في أخر مبارياته بالدوري المصري بالتغلب على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة من عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لمواجهة سيراميكا كليوباترا وفاة محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي الأسبق بسبب نهائي دوري الأبطال.. تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك دياب: تحديد توقيت جديد لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي.. وموعد نهاية الدوري

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نسعى أن يحصل لاعبو الفريق على مستحقاتهم كما وعدناهم، أحيانا تتأخر مستحقاتنا من الشركة الراعية فوقتها اضطر للدفع (من جيبي)".

وأضاف "لا يوجد أزمة في مستحقات اللاعبين ونسعى صرف أجزاء من المستحقات في كل فترة".

وشدد "أبناء الإسماعيلي في الجهاز الفني مثل حمزة الجمل ومحمد حمص وحسني عبد ربه هم الأكثر حفاظا على الدراويش".

وكشف الكومي "إن شاء الله الموسم الحالي نسعى للوصول إلى منطقة جيدة وبعيدة عن منافسة الهبوط".

واختتم تصريحاته "في نفس التوقيت نسعى للحصول على كأس الرابطة لأنه سيعوض أشياء كثيرة، ويعود الإسماعيلي للبطولات كما وعدنا".

الدوري المصري الإسماعيلي يحيى الكومي
نرشح لكم
الأهلي يستأنف تدريبات الإثنين استعدادا لـ الدوري.. وفحص طبي للثلاثي المصاب طلائع الجيش يكشف حقيقة تغيير ملعب مواجهة الزمالك.. وموقف لاشين وبسام طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابات لاعبي الفريق.. وموعد عودة ميكيسوني أجايي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك.. وسر احتفاله على طريقة مؤمن زكريا ياسر إبراهيم: الأهلي يستطيع الفوز ببطولة إفريقيا في أي ملعب لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة عبد الحفيظ: لم يحدث في العالم أن يستضيف ملعب واحد نهائي قاري مرتين متتاليتين النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: ريال مدريد ليس كريم بنزيمة فقط 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر في إنجلترا - توتنام (0)-(0) بيرنلي.. بداية المباراة 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يستأنف تدريبات الإثنين استعدادا لـ الدوري.. وفحص طبي للثلاثي المصاب 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل توتنام - تغيير وحيد أمام بيرنلي عن مواجهة أرسنال 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفاندوفسكي: بايرن لم يطلب تمديد عقدي ولذلك قررت الرحيل 41 دقيقة | الدوري الألماني
الكومي: نسعى لوصول الإسماعيلي إلى المنطقة الدافئة وحصد كأس الرابطة 48 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يكشف حقيقة تغيير ملعب مواجهة الزمالك.. وموقف لاشين وبسام ساعة | الدوري المصري
كلوب يكشف حديثه مع صلاح لحظة الإصابة.. وموقفه من لقاء ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة