أجايي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك.. وسر احتفاله على طريقة مؤمن زكريا

الأحد، 15 مايو 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

الأهلي - أجاي - مروان محسن

نفى جونيور أجايي لاعب النصر الليبي ولاعب الأهلي السابق الأخبار التي أشارت إلى حدوث مفاوضات بينه وبين الزمالك.

جونيور أجاي

النادي : النصر

وانضم أجايي للنصر في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي.

وقال أجايي في تصريحات عبر قناة الحياة: "لا يزال في عقدي 6 أشهر سأكملهم ثم سأفكر في مستقبلي بعد ذلك، وأهم شيء حاليا هو عودتي للملاعب بعد الإصابة التي تعرضت لها في مصر والآن أنا ألعب وأسجل الأهداف".

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وتابع "شاهدت جميع مباريات الأهلي منذ أول مباراة بما فيها مباراة وفاق سطيف وأتابعهم عن قرب وأتحدث مع بعض اللاعبين وأنا على تواصل دائم مع الفريق وأتابع جميع المباريات في حالة عدم وجود تدريبات".

واستمر "أعرف الأهلي جيدا وأعرف بأنه لا يفرق بين المباريات على أرضه أو خارجها ويلعب دائما بقوة والمغرب هي البيت الثاني للأهلي ولعبنا نهائيات بها من قبل والفريق حاليا مميز جدا ورائع ولا اعقتد أن يواجه الأهلي المغرب في بلده شيء سيء واعتقد إنها ستكون ميزة للأهلي".

وأضاف "أتوقع أن يفوز الأهلي باللقب للمرة الثالة على التوالي وأن يصنعون التاريخ لأنفسهم وللاعبين والجماهير وأتوقع كل شيء جيد بالنسبة لهم وفوزهم لن يكون مفاجئ".

وتحدث أجايي عن إمكانية انضمامه للزمالك قائلا: "هذه مجرد شائعات، لدي وكلاء يتحدثون معي بشأن عودتي إلى مصر ولكن أنا أركز الآن على إكمال تعاقدي لأنني أحاول التأهل لدوري أبطال إفريقيا مع فريقي وأي عرض في المستقبل يمكن أن أناقشه في المستقبل إذا كان مناسبنا لي ولكن حديث الزمالك معي مجرد إشاعات ولم يتواصل أي ناد معي".

وأردف "في هذه الحياة لا يمكن أن نقرر كل شيء نريده والله هو من يقرر وإذا عرض علي الزمالك لا أعرف ربما أقول لا ولكن الله يسهل الأمر لألعب في الزمالك، كرة القدم عبارة عن اتخاذ قرارات لا شيء مستحيل أو مؤكد وأنا أريد أن أقرر الأفضل لي وأريد أن ألعب في أفضل مستوى وأفضل الدوريات وأي عرض من الزمالك أو أي ناد آخر هو شيء بيد الله".

وأتم "سعيد جدا لأنني رأيت السعادة على وجه مؤمن زكريا وما فعله محمد صلاح كان شيء رائع وأنا أحتفل دائما على طريقته عندما أسجل، لأن مؤمن كان أحد اللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأهلي ودائما ما كان يشجعني وكنا نلعب في نفس المركز ولكنه كان يدعمني ويضحك معي وهو شخص رائع وطيب جدا".

وكان محمد صلاح قد دعا مؤمن زكريا للاحتفال مع لاعبي ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي من داخل غرف خلع الملابس (طالع التفاصيل)

جونيور أجاي الزمالك النصر الليبي
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