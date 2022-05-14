انتهت نهائي كأس الاتحاد - تشيلسي (0) - (0) ليفربول.. الريدز يتوجون
السبت، 14 مايو 2022 - 17:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
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ليفربول يفوز 6-5
بداية ركلات الترجيح
دخول سيزار أزبلكويتا وروبن لوفتيس تشيك في مكان كريستيان بوليسيتش وتريفوه تشالوباه.
نهاية الشوط الإضافي الأول
ق98: دخول روبيرتو فيرمينو وخروج لويس دياز
تغيير مع بداية لوقت الإضافي بخروج فان دايك ودخول جويل ماتيب
نهاية الشوط الثاني
ق85: ميلنر يلعب عرضية وجوتا يسدد في القائم من جديد
ق83: تمريرة من ماني إلى دياز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في القائم
ق73: دخول جيمس ميلنر وخروج نابي كيتا
ق68: دياز يتوغل ويسدد بقوة فوق العارضة
ق66: دخول نجولو كانتي وخروج ماتيو كوفاسيتش
ق60: تمريرة من نابي كيتا وتسديدة من جوتا بجوار القائم
ق51: تسديدة قوية من دياز من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم
ق48: تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة عن طريق ألونسو والعارضة تمنع الهدف
ق46: ألونسو يسدد وألونسو يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: جوتا يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من روبيرتسون وتسديدة فوق العارضة
ق32: خروج صلاح بسبب الإصابة ودخول جوتا
ق31: توقف اللعب بسبب إصابة صلاح
ق27: ماركوس ألونسو يهدر فرصة الهدف الأول بعد تمريرة من بوليسيتش بتسديدة في جسد أليسون
ق22: عرضية من ماونت وتسديدة من بوليسيتش تمر بجوار القائم بقليل
ق20: تسديدة قوية من روبيرتسون من خارج منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة
ق16: عرضية من جيمس وتمهيد من لوكاكو "باليد" إلى بوليسيتش الذي سدد بجوار القائم
ق8: تمريرة رائعة من آرنولد إلى دياز الذي انفرد بميندي وسدد لينقذها الحارس السنغالي قبل أن تعود إلى كيتا الذي سدد بجوار القائم
ق4: تياجو يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من لويس دياز
بداية المباراة