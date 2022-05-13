نهائي دوري الهواة لكرة القدم - النسخة المصرية

الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة الممارسة وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع.

يستهدف مشروع دوري الهواة المصري نشر لعبة كرة القدم على الملاعب الكبيرة (11 ضد 11) ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن.

على المدى البعيد، يستهدف المشروع اكتشاف المواهب ومساعدة نهضة صناعة كرة القدم، واكتشاف أكثر من محمد صلاح من ربوع مصر الغنية بالمواهب.

وإيمانا بتلك الأفكار، تأمل شركات ٣بونط، وكورة ستاتس وفي الجول في استخدام كرة القدم كأداة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الرياضة ولعب دور قوي لتنمية صناعة الرياضة و كرة القدم في مصر، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع وحالة التنمية الاقتصادية في الدولة على كل المستويات والمجالات لتمكين المشروع من إفادة المجتمع بشكل إيجابي.

‎للتسجيل في الموسم الثاني من دوري الهواة يرجي الدخل على هذا الرابط

‎لمزيد من المعلومات عن الدوري بمختلف نشاطات الشركة يرجي التواصل عبر صفحتنا على إنستجرام