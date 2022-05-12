كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد 63-60 ويتقدم في نتيجة نهائي دوري السوبر

تفوق الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر لكرة السلة بالفوز على الاتحاد السكندري 63-60.

وتقام منافسات نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

فوز الأهلي في سلسلة نهائي الدوري على الاتحاد جعله متقدما بنتيجة 2-1 بينهما في المباريات.

وكان الاتحاد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 86-77 بعد اللجوء إلى شوط إضافي، فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 73-60.

في المباراة الثالثة أنهى الاتحاد الربع الأول متقدما بنتيجة 18-14.

وانتهى الربع الثاني بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 31-31.

وتقدم الأهلي مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 47-41.

وأنهى الأهلي اللقاء بنتيجة 63-60.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة الرابعة يوم السبت المقبل من أجل حسم اللقب.

بينما يريد الاتحاد الفوز في اللقاء الرابع من أجل أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة خامسة فاصلة لحسم اللقب.