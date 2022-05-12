انتهت كرة سلة – الأهلي (63) - (60) الاتحاد.. فوز ثاني للأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 86-77، وانتصر الأهلي في اللقاء الثاني 73-60.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.

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نهاية اللقاء بفوز الأهلي 63-60

ق 1: 59-58 للأهلي

ق 3: 56-50 للأهلي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 47-41 لأهلي

الأحمر يتقدم 42-39

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: 31-31

28-21 للاتحاد

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 18-14.

بداية الربع الأول

انطلاق المباراة.