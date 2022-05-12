انطلاق ماراثون القاهرة في نسخته التاسعة 20 مايو

يعود ماراثون القاهرة في نسخته التاسعة يوم 20 من شهر مايو الجاري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 3 آلاف عداء في فئات مختلفة للركض.

ويقام الماراثون في هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة بداية من حديقة الميريلاند.

وجاءت فئات السباق المختلفة كالآتي:

- 21 كم نصف ماراثون

- الركض لمسافة 10 كم

- الركض لمسافة 5 كم

- الركض 2 كم

ويهدف ماراثون القاهرة إلى العمل الجماعي ومسائل الصحة الاجتماعية والعقلية.

ويقام الماراثون بتنظيم من شركة IEvents.

ويأتي ماراثون القاهرة لتوعية الجمهور بشأن السبب الذي يتم دعمه هذا العام "الصحة العقلية".

ويعتبر أخر يوم لتسجيل التذاكر يوم 13 من شهر مايو 2022، وللتسجيل من هنا