كرة يد - عبد الرحمن طه: هدفنا الفوز بكأس الكؤوس بعد التتويج بالسوبر

الخميس، 12 مايو 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

عبد الرحمن طه - حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد

كشف عبد الرحمن طه حارس مرمى فريق الأهلي لرجال اليد عن إصرار اللاعبين للتتويج بلقب كأس الكؤوس بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 32-31 في المباراة التي أقيمت بالنيجر ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس الكؤوس المقام بالنيجر أيضا حتى 17 من شهر مايو الجاري.

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وقال عبد الرحمن طه في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق يتعامل بحرص شديد مع المباريات من أجل الوصول لمنصة التتويج".

وشدد "اللاعبون لديهم إصرار كبير على الفوز بلقب كأس الكؤوس بعد الفوز بالسوبر".

وأضاف حارس مرمى الأهلي "خضنا مباراتين بشكل قوي في بطولة كأس الكؤوس ونحترم جميع الفرق المشاركة".

وتابع "الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين بشكل جيد للتأهل للمرحلة النهائية وحسم اللقب".

وواصل "سعيد بالتتويج بالسوبر ونهدي البطولة لجماهير النادي ومجلس الإدارة بعد دعمه ومساندته لنا بشكل مستمر".

واختتم عبد الرحمن طه تصريحاته "الفريق يسعى لمصالحة الجماهير وإحراز البطولة الإفريقية الثانية هذا الموسم والمنافسة بقوة في كأس العالم للأندية".

كرة يد الأهلي عبد الرحمن طه
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