رئيس سموحة: لم نتلق عروضا لضم عبد الكبير الوادي.. ومن المبكر الحديث عن رحيله

نفى وليد عرفات رئيس نادي سموحة تلقي عروض من أجل ضم عبد الكبير الوادي مهاجم الفريق.

وأشارت تقارير إلى توقيع عبد الكبير الوادي لصالح نادي الزمالك قبل أن ينفي اللاعب نفسه ذلك.

وقال وليد عرفات رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "تعاقد عبد الكبير الوادي ممتد مع الفريق لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي".

وتابع "لم نتلق أية عروض لضم اللاعب خلال الفترة الحالية".

وسجل الوادي هدفا في فوز سموحة على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

وبالحديث عن إمكانة الاستغناء عن اللاعب أوضح "الفريق بحاجة إلى الاستقرار الآن".

وشدد رئيس سموحة "من المبكر الحديث عن رحيل اللاعب ونحن في منتصف الموسم ولم نتلق عروض".

وكان عبد الكبير الوادي قد نفى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، توقيعه لصالح نادي الزمالك.

وشدد الوادي أن اللعب للزمالك شرف وحلم لأي لاعب لكنه لم تحدث مفاوضات حتى الآن.