بعد التتويج بالكأس.. رئيس إنتر: أثق في التتويج بلقب الدوري على حساب ميلان

يثق ستيفن زانج رئيس إنتر في قدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري من ميلان المتصدر بعد حصد لقب الكأس.

وتوج فريق إنتر بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

ولم يفز إنتر بلقب كأس إيطاليا منذ موسم 2010 -2011، وهو أيضا الموسم الأخير الذي انتهى فيه يوفنتوس دون ألقاب.

وقال رئيس إنتر في تصريحات لقناة سبورت ميدياست: "كل يوم أشعر بالفخر للعمل مع هذه المجموعة، ليس فقط على أرض الملعب ولكن الجميع خارج الملعب".

وتابع زانج "ستبقى تلك الكأس في تاريخ إنتر إلى الأبد، نحن سعداء بالطبع ولكن الموسم لم ينته بعد".

وشدد "سوف نقاتل ونقاتل ونندفع حتى نهاية الموسم".

وبسؤاله قبل جولتين من ختام الدوري الإيطالي هل ينجح إنتر في حصد اللقب اختتم تصريحاته قائلا: "نحن جميعا واثقون جدا".

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 78 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان المتصدر قبل جولتين من النهاية.

ويلعب إنتر أمام فريقي كالياري وسامبدوريا، بينما يواجه ميلان كل من أتالانتا وساسولو.