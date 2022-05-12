سيميوني: وصلنا إلى الهدف بالتأهل إلى دوري الأبطال.. وسعيد بعد لعب موسم غير منتظم

أعرب دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن سعادته بضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز أتليتكو مدريد على إلتشي بهدفين دون مقابل ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وللمرة العاشرة على التوالي.

وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء: "سعيد قبل كل شيء للاعبي الفريق الذين لعبوا موسما غير منتظم".

وأضاف "تنافسنا بشكل جيد للغاية في دوري أبطال أوروبا، وافتقرنا إلى الاتساق في منافسة الدوري".

وشدد "وصلنا إلى الهدف بالتأهل إلى دوري الأبطال وأعتقد أنه كان نتيجة عمل، وهو شيء نستحقه وحققناه لعام آخر".

وكشف سيميوني "أتذكر المرة الأولى التي تحدثت فيها مع أتليتكو مدريد وأخبروني أنه من المهم الدخول إلى دوري الأبطال للأربعة أو خمسة مواسم القادمة من أجل استقرار النادي، وهنا نحن في العاشرة".

واختتم تصريحاته "هو شيء تم تحقيقه بفضل عمل العديد من الأشخاص الذين لا تراهم بفضل عملهم، نستعد لحملة جديدة تنافس في دوري الأبطال".