موعد مباريات الخميس 12 مايو 2022.. دربي لندن ونهائي دوري السلة المصري

يشهد اليوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو 2022 مباراة مرتقبة بين توتنام وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عن طريق المركز الرابع.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق أرسنال في التاسعة إلا ربع مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 66 نقطة بينما توتنام في المركز الخامس بـ 62 نقطة وقبل ثلاث جولات من النهاية.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق ليفانتي في التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، وحصد ريال مدريد لقب الدوري.

كرة سلة

تقام في الساعة الثامنة والنصف ثالث مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر رجال السلة المصري بين الأهلي والاتحاد.

ويتعادل الفريقان في السلسلة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمباراة لكل منهما.

ويحتاج أي فريق للفوز بثلاث مباريات من أجل حصد لقب الدوري.