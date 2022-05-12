وكيلهما: كهربا يعود للأهلي بعد نهاية إعارته.. وحقيقة العروض العربية لطارق حامد

الخميس، 12 مايو 2022 - 01:11

كتب : FilGoal

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

كشف أحمد يحيى وكيل اللاعبين عن عودة محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صفوف الأهلي عقب نهاية الدوري التركي بعد نهاية إعارته لصفوف هاتاي سبور.

وتحدث أحمد يحيى لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الدوري التركي ينتهي بعد 10 أيام وبعدها يعود كهربا للأهلي".

وواصل "لا توجد نية لتجديد الإعارة".

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وعن هل يستطيع كهربا اللعب خلال الموسم الجاري مع الأهلي أم أن موسمه انتهى أجاب "موسمه انتهى فلا يستطيع العودة والمشاركة في المباريات حاليا".

أما عن علاقته ببيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أجاب "بعد العودة سنجتمع مع مسؤولي الأهلي ونرى ماذا سيحدث".

وبسؤاله عن موقف كهربا من الغرامة الموقعة عليه من قبل المحكمة الرياضية بدفع مليوني دولار لصالح الزمالك أوضح "العقوبة نهائية والغرامة الموقعة على كهربا وحده وليس للنادي البرتغالي ديسبورتيفو أفيس دخلا فيها والغرامة الموقعة على كهربا بالكامل".

وعن حقيقة العروض العربية لطارق حامد لاعب وسط الزمالك أوضح "لا يوجد أي شيء حاليا ولا صحة لتلك الأنباء".

أما عن مروان حمدي المعار من الزمالك لسموحة وهل يعود للنادي الأبيض بنهاية الموسم أجاب "لم نتحدث في أي شيء حاليا فنحن مازلنا في منتصف الموسم".

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