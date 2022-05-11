سامي يقرر إعادة أوفا إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

قرر أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إعادة أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق المعار إلى إيسترن كومباني بنهاية الموسم.

أحمد أمين قفة

النادي : إيسترن كومباني

سيراميكا كليوباترا

وجاء قرار أحمد سامي بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز خلال فترة الإعارة التي بدأت في يناير الماضي.

وأعار نادي سيراميكا كليوباترا "أوفا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كي يحصل على فرصة المشاركة، من أجل اكسابه المزيد من الخبرات في مباريات الدوري الممتاز.

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وجاء قرار المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بعدما تألق اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية مع فريقه الحالي، ومشاركته بشكل أساسي، وتقديمه مردودا طيبًا مع نادي إيسترن كومباني.

وشارك "أوفا" مع إيسترن كومباني في ٨ مباريات، منذ يناير الماضي، سجل ٣ أهداف، وصنع هدفين.

وكان سيراميكا كليوباترا قد تغلب على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بالجولة الثامنة عشر من الدوري.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل.

أوفا سيراميكا أحمد سامي
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