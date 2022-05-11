الأفاعي تغتال السيدة العجوز.. إنتر يسقط يوفنتوس برباعية ويتوج بكأس إيطاليا

اغتال إنتر ميلان حلم يوفنتوس في الظفر بكأس إيطاليا للعام الثاني على التوالي وتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في مسيرته منذ عام 2011.

وفاز إنتر على منافسه يوفنتوس اليوم الأربعاء في ملعب الأولمبيكو بأربعة أهداف لهدفين في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

افتتح نيكولو باريلا أهداف المباراة لإنتر في الدقيقة السابعة.

وأدرك أليكس ساندرو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 50.

وعقب مرور دقيقتين سجل دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني للبيانكونيري.

وفي الدقيقة 80 أدرك هاكان تشالهان أوجلو التعادل للنيراتزوري من ركلة جزاء.

وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ذلك قبل أن يتم رباعية إنتر بهدف في الدقيقة 102.

وشهدت المباراة طرد لمدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري في الدقيقة 104 اعتراضا على قرارات حكم المباراة.

ويعد ذلك التتويج هو رقم 11 في تاريخ إنتر والأول له في البطولة منذ عام 2011.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وأطلق باريلا تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لإنتر.

وكاد فلاهوفيتش يدرك التعادل في الدقيقة 24 لكن سمير هاندانوفيتش تألق وتصدى له.

وفي الدقيقة 49 طلب فلاهوفيتش الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وعقب ارتباك دفاعي أطلق أليكس ساندرو تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن تعادل يوفنتوس.

وبعد مرور دقيقتين فقط سجل فلاهوفيتش كرة قوية تصدى لها هاندانوفيتش وعادت له الكرة ليودعها الشباك ويعلن عن الهدف الثاني ليوفنتوس.

وفي الدقيقة 79 وعقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لإنتر بداعي عرقلة ليونادرو بونوتشي للاوتارو مارتينيز.

ومنها أدرك تشالهان أوجلو التعادل لإنتر وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويتم اللجوء لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول وعقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء ثانية لإنتر بعد عرقلة ماتياس دي ليخت لإيدن دجيكو.

وحول الركلة تلك المرة بنجاح إيفان بيريسيتش ليعلن عن الهدف الثالث لإنتر.

وفي الدقيقة 102 أطلق بيريسيتش تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للنيراتزوري ويؤكد فوز إنتر وتتويجه باللقب.

لم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بفوز إنتر بأربعة أهداف لهدفين.