بيراميدز يزيد من معاناة المقاصة ويحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري

زاد بيراميدز من معاناة مصر للمقاصة في الدوري وحقق الفوز بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

وحل بيراميدز ضيفا على مصر للمقاصة على ملعب الكلية الحربية وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الأول في الدقيقة 59 من عمر المباراة قبل أن يسجل محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 94..

ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني من 17 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض مباراة زائدة.

بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 10 نقاط من 18 مباراة وخسر للمباراة الرابعة على التوالي.

ومرت العشر دقائق الأولى من المباراة هادئة مع انحصار الكرة في وسط الملعب، باستثناء تسديدة من فجري لاكاي في الدقيقة التاسعة مرت أعلى العارضة.

وباغت فخر الدين بن يوسف دفاعات المقاصة بتسديدة قوية في الدقيقة 24 ومرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذت العارضة فريق بيراميدز في الدقيقة 29 بعد تسديدة محمد عادل إمو من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني مرت أول عشر دقائق سلبية بين الفريقين دون جديد يذكر.

ونجح فخر الدين بن يوسف في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 59 بعد كرات متبادلة بين رمضان صبحي وأحمد فتحي انتهت بعرضية من الأخير وسكنت يسار المرمى.

وكاد إبراهيم عادل أن يسجل الثاني لبيراميدز في الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة أبعدها محمد مجدي حارس مرمى المقاصة.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 89 قرر حكم اللقاء طرد أحمد عبد المنعم لاعب مصر للمقاصة بسبب التدخل العنيف.

وقبل ثواني من نهاية اللقاء نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود صابر بعد صناعة رائعة من إبراهيم عادل.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام فاركو يوم الأحد المقبل، بينما يحل مصر للمقاصة ضيفا على الجونة يوم الثلاثاء.