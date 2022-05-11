بيراميدز يزيد من معاناة المقاصة ويحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

صورة تقرير بيراميدز ضد مصر للمقاصة في الدوري

زاد بيراميدز من معاناة مصر للمقاصة في الدوري وحقق الفوز بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

وحل بيراميدز ضيفا على مصر للمقاصة على ملعب الكلية الحربية وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الأول في الدقيقة 59 من عمر المباراة قبل أن يسجل محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 94..

أخبار متعلقة
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول كرة سلة - الإعلان عن طاقم تحكيم ثالث مباريات دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد تين هاج يودع أياكس باللقب الـ36 من الدوري الهولندي

ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني من 17 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض مباراة زائدة.

بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 10 نقاط من 18 مباراة وخسر للمباراة الرابعة على التوالي.

ومرت العشر دقائق الأولى من المباراة هادئة مع انحصار الكرة في وسط الملعب، باستثناء تسديدة من فجري لاكاي في الدقيقة التاسعة مرت أعلى العارضة.

وباغت فخر الدين بن يوسف دفاعات المقاصة بتسديدة قوية في الدقيقة 24 ومرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذت العارضة فريق بيراميدز في الدقيقة 29 بعد تسديدة محمد عادل إمو من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني مرت أول عشر دقائق سلبية بين الفريقين دون جديد يذكر.

ونجح فخر الدين بن يوسف في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 59 بعد كرات متبادلة بين رمضان صبحي وأحمد فتحي انتهت بعرضية من الأخير وسكنت يسار المرمى.

وكاد إبراهيم عادل أن يسجل الثاني لبيراميدز في الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة أبعدها محمد مجدي حارس مرمى المقاصة.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 89 قرر حكم اللقاء طرد أحمد عبد المنعم لاعب مصر للمقاصة بسبب التدخل العنيف.

وقبل ثواني من نهاية اللقاء نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود صابر بعد صناعة رائعة من إبراهيم عادل.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام فاركو يوم الأحد المقبل، بينما يحل مصر للمقاصة ضيفا على الجونة يوم الثلاثاء.

الدوري المصري بيراميدز مصر للمقاصة
نرشح لكم
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود يخضع لعمليتين جراحيتين بعدما صدمته سيارة.. وأسرته بخير انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(2) بيراميدز.. نهاية اللقاء عامر حسين: ننسق مع الأهلي بشأن أزمة ملعب النهائي.. ولن يتم تأجيل مباراته ضد وإيسترن سموحة يكتسح الاتحاد بخماسية ويخطف المركز الرابع مؤقتا من فيوتشر الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال لـ"فيفا" تشكيل الدوري - عودة رمضان صبحي مع بيراميدز.. وفهمي يقود هجوم المقاصة المصري لـ في الجول: أحمد مسعود في غرفة العمليات بعد تعرضه لحادث سير
أخر الأخبار
تقارير: مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج بنسبة 95% 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يزيد من معاناة المقاصة ويحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري 24 دقيقة | الدوري المصري
يقترب أكثر من اللقب.. سوبر هاتريك دي بروين يقود سيتي لسحق ولفرهامبتون بخماسية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موكوكو 55 دقيقة | ميركاتو
تين هاج يودع أياكس باللقب الـ36 من الدوري الهولندي 55 دقيقة | أوروبا
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشيلسي يقترب أكثر من دوري الأبطال بإسقاط ليدز ويرسله إلى المجهول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: لن أتغير.. وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس الشكل العام ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف