انتهت نهائي كأس إيطاليا – يوفنتوس (2) - (4) إنتر.. الأفاعي الأبطال

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان التي تقام في ملعب الأولمبيكو في نهائي كأس إيطاليا.

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نهاية المباراة بفوز إنتر بأربعة أهداف لهدفين.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق104: طرد لأليجري مدرب يوفنتوس لاعتراضته على قرارات الحكم.

ق102: جووووووووووووووول راااااااااااااابع للإنتر عن طريق بيريسيتش بقذيقة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

ق98: جووووووووووووول ثاااااااااالث لإنتر من ركلة جزاء ثانية وتلك المرة عن طريق بيريسيتش.

ق95: ركلة جزاء لإنتر بعد عرقلة دي ليخت لدجيكو.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق واللجوء لشوطين إضافيين.

ق80: جووووووووووووووول التعاااااااادل لإنتر من ركلة جزاء سجلها هاكان تشالهان أوجلو.

ق78: ركلة جزاء لإنتر عن بعد عرقلة بونوتشي للاوتارو مارتينيز.

ق53: جوووووووووووووووول الثاني ليوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش.

ق50: جوووووووول التعااااادل ليوفنتوس عن طريق أليكس ساندرو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف دون رد.

ق7: جوووووووووول أوووول لإنتر بتسديدة قوية من باريلا.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس إنتر ميلان نهائي كأس إيطاليا
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