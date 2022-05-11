كرة طائرة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا بعد فوز مريح على فاب

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

حقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا لأندية رجال الطائرة ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على فريق فاب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة في تونس.

وجاءت نتائج الأشواط للأهلي (25/11، 25/15، 25/18).

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وكان الأهلي قد تغلب على فريق الأولمبي القيليبي منظم البطولة في مباراة الافتتاح.

ويلعب الأهلي أمام ثاني المجموعة الثالثة في مباراة ربع النهائي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.

وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.

الأهلي كرة طائرة
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