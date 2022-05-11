لاعبو الداخلية يتحدثون عن أصعب المواجهات في مشوار الصعود.. وتأثير سيد عيد

تحدث لاعبو الداخلية عن أصعب المباريات التي واجهوها خلال مشواره في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وحسم الداخلية رسميا صعوده للدوري المصري الممتاز قبل بعد تصدره المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية المصري.

وتحدث لاعبو الداخلية في تصريحات لـ FilGoal.com وجاءت تصريحاتهم كالآتي.

سمير فكري لاعب الداخلية: "شاركت في موسم ونصف مع الداخلية في الدوري الممتاز وثلاث مواسم في الدرجة الثانية نافسنا خلالهم كثيرا ولكن لم نحصل على بطاقة الصعودولكن سيد عيد منحنا الثقة منذ البداية لتحقيق أمل الصعود ومنحني الحرية في الملعب فسجلت 10 أهداف وصنعت 8 آخرين".

واستمر "طريقة اللعب ومعاملته الجيدة معيمنحوني الثقة وبالتعاون مع زملائي والضغط على المنافسين واللعب بروح كل ذلك ما جعلني أتألق، وسجلت ثلاثة أهداف في مباراة بتروجت في مباراة فارقة لأن فوزهم كان سيعني تقليص الفارق".

وتحدث رضا السيد حارس مرمى الداخلية قائلا: "شاركت في جميع مباريات الموسم الحالي وخرجت في 12 مباراة بشباك نظيفة وتصديت لركلة جزاء".

وتابع "العلاقة مع سيد عيد وتطورنا الدائم هي سبب الصعود على الرغم من تأخرنا في بداية الموسم بفارق 5 نقاط عن زد ولكن الاستمرارية في تحقيق الفوز تسببت في اتساع الفارق لمصلحتنا وطريقة اللعب كانت جيدة كانت تخدم الفريق بالإضافة إلى روح اللاعبين في الدفاع عن مرمى الفريق".

وتحدث محمود حكيم لاعب الفريق: "الموسم الحالي هو الثاني لي مع الفريق، عقب نهاية الموسم الماضي اجتمعنا وقررنا مواصلة بذل المجهود للصعود".

وأضاف "سيد عيد استعرض لنا آخر موسمين في الدرجة الثانية وضياع الصعود في اللحظات الأخيرة فقررنا أن ننهي الدوري مبكرا وأن نعتبرها مثل مباريات الكأس وفي الموسم الماضي تعادلنا كثيرا بينما حققنا 11 فوزا متتاليا في الموسم الحالي".

وشدد "أرى بأن هدف أحمد حسين في مرمى زد وهدف سمير فكري في بتروجت وهدف هارون إسماعيل في القناة وهدفي في بورتو كانوا من أجنمل أهداف الموسم وتركيزنا سبب صعودنا".

كما تحدث هارون إسماعيل مدافع الداخلية قائلا: "الموسم الحالي هو الثاني لي مع الفريق وبدأنا مبكرا في تلقي محاضرات نظرية عن الاتزام والتكتيك وأرى بأن إنهاء الموسم مبكرا هو سبب الصعود".

وأردف "المباراة الأصعب كانت أمام القناة لأن هزيمتنا كانت ستكون سببا في ابتعادنا عن المنافسة".

وتابع "أكرم عبد ربه مهاجم القناة وإسلام هشام مهاجم بتروجت ومححمد شاهين ومحمود صالح مهاجمي بورتو ورفيق كابو لاعب وادي دجلة من أقموى مهاجمي المجموعة".

وتحدث أحمد بحبح لاعب الفريق قائلا: "شاركت مع الداخلية في الدوري الممتاز ثم الدرجة الثانية ثم انتقلت في بداية الموسم للمصرية للاتصالات قبل العودة في يناير".

واستمر "قرار العودة كان برغبة من الطرفين سيد عيد واللواء عثمان الدسوقي كان لديهم رغبة في عودتي وأنا كان لدي رغبة شديدة في العودة الجميع كان يتوقع صعودنا نظرا لمنافستنا في الموسمين الماضيين بفارق بسيط".

وتحدث بركات حجاج لاعب الفريق قائلا: "أحمد العش أثناء تواجده في الترسانة ذكر بأن الداخلية سيصعد خلال الموسم الحالي".

وأكمل "سيد عيد من أفضل الشخصيات التي تتعامل معها فهو لا يضع اللاعبين تخت ضغط متواصل ويعتبرك شقيقه أو صديقه ويهتم بالتفاصيل".

وأضاف "أرى بأن مواجهة الإنتاج الحربي والقناة وزد من أصعب المواجهات في الموسم الحالي".

وأتم "إسلام هشام من أفضل المهاجمين الذين راقبتهم خلال الموسم ومباراة بتروجت التي حولنا تأخرنا خلالها إلى فوز كانت سببا في الصعود".

الداخلية كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2018/2019 وبعد موسمين من المنافسة تمكن الفريق من العودة إلى الدوري الممتاز من جديد.