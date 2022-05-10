وفاة محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي الأسبق

توفي اليوم محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الأسبق.

وأعلن علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق عبر قناة صدى البلد وفاة أبو السعود بعد فترة من المرض.

وتولى أبو السعود رئاسة الإسماعيلي مرتين، الأولى عام 1996، والثانية من 2012 وحتى عام 2016.

ويتوجه FilGoal.com بخالص التعازي لعائلة الفقيد والنادي الإسماعيلي وتتمنى لهم الصبر والسلوان وللفيد الرحمة والمغفرة.