وفاة محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي الأسبق
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:47
كتب : FilGoal
توفي اليوم محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الأسبق.
وأعلن علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق عبر قناة صدى البلد وفاة أبو السعود بعد فترة من المرض.
وتولى أبو السعود رئاسة الإسماعيلي مرتين، الأولى عام 1996، والثانية من 2012 وحتى عام 2016.
ويتوجه FilGoal.com بخالص التعازي لعائلة الفقيد والنادي الإسماعيلي وتتمنى لهم الصبر والسلوان وللفيد الرحمة والمغفرة.
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: الغيابات لم تؤثر على الزمالك ضد إنبي.. والفرق تواجهنا بثلاثة أضعاف قوتها إيبوكا: هدفي أمام الزمالك يعود للتدريب أفشة: جمهور الأهلي فوق رأسي.. والانتقاد يجب أن يكون بعقلانية مؤتمر طولان: إنبي استحق الفوز.. وأتمنى تتويج الزمالك بلقب الدوري ورسالة اعتذار طارق حامد يغيب عن مواجهة طلائع الجيش قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي واستمرار غياب أحمد سامي أمام مصر المقاصة بسبب نهائي دوري الأبطال.. تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك خسارة فيريرا الأولى في الدوري.. إنبي يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية