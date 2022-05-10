في ليلة ديمبيلي.. برشلونة يفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

فاز برشلونة على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وافتتح ممفيس ديباي أهداف المباراة عند الدقيقة 30.

وضاعف بيير إيميريك أوباميانج النتيجة عند الدقيقة 41.

وعاد أوباميانج وسجل الثالث لـ برشلونة عند الدقيقة 48.

وقلص ياجو أسباس الفارق لـ سيلتا فيجو عند الدقيقة 50.

وصنع عثمان ديمبيلي هدفين في المباراة وعلى الرغم من غيابه لـ16 مباراة في الدوري، أصبح الفرنسي أكثر لاعب يصنع أهدافا في الدوري بـ13 تمريرة.

وارتفع رصيد برشلونة لـ72 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 43 في المركز الـ11.

تشكيل المباراة

وقاد أوباميانج وديباي وفيران توريس هجوم برشلونة ضد سيلتا فيجو بالدوري فيما تواجد أسباس على رأس سيلتا فيجو.

أحداث المباراة

أرسل ممفيس ديباي تمريرة أمامية لكن لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء فوصلت سهلة للحارس ماتياس ديتورو.

وسدد داني ألفيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وحاول فرانكو سيرفي المرور من يسار منطقة جزاء برشلونة ولكن تداخل معه المدافع رونالد أراخو بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ومرر دينيس سواريز عرضية ركلة ركنية إلى داخل منطثة الجزاء لكن أمسك بها الحارس مارك تير شتيجن بثبات.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الأول لـ برشلونة عند الدقيقة 30 بعد مرور رائع من عثمان ديمبلي من جهة اليمين ثم مرر كرة أرضية إلى الهولندي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت منتصف المرمى.

وباغت أسباس تير شتيجن بكرة قوية من منتصف الملعب لكن كانت بعيدة عن المرمى.

وضاعف برشلونة نتيجته بعد كرة عرضية من ممفيس ديباي من جهة اليسار أبعدها الدفاع بشكل خاطي فوصلت إلى الجابوني ليسددها في أقصى اليسار.

ووسع برشلونة الفارق في بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48 عن طريق أوباميانج بعد تمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي.

وقلص سيلتا فيجو النتيجة عن طريق ياجو أسباس في الدقيقة 50 بعد خطأ من دفاعات برشلونة ليستغل الفرصة ويسددها في المرمى.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء من نصيب جيسون موريلو لاعب فريق سيلتا فيجو بعد إعاقته لمحاولة مرور ممفيس ديباي المنفرد بالمرمى.

وتعرض رونالد ارخوا إلى إصابة خطيرة بعد كرة مشتركة مع جافي داخل أرضية ملعب المباراة ودخول عربة الإسعاف إلى داخل الملعب وتتوقف المباراة لبعض الوقت.

وتواصلت محاولات سيلتا فيجو على مرمى برشلونة لتقليص الفارق مع برشلونة لكن دون مردود لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.