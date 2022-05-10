الكشف عن تفاصيل إصابة محمد الشامي

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف الإسماعيلي الثالث في المصري

تعرض محمد الشامي لاعب الإسماعيلي لإصابة خلال مباراة المصري والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وفاز الإسماعيلي على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين الجمعة الماضية ضمن منافسات المسابقة.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب اليوم عن شد في العضلة الضامة وسيحتاج لراحة قصيرة قبيل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

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وخاض مهاجم الدراويش 12 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا عصر الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 19 بالدوري.

والجدير بالذكر ان الفريق قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة فى تجربة ودية مساء اليوم وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني.

الإسماعيلي محمد الشامي المصري
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