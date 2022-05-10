تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

بيير إيميريك أوباميانج

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة سيلتا فيجو اليوم الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

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في الدفاع: جوردي ألبا- إريك جارسيا- رونالدو أرواخو- داني ألفيش

في الوسط: فرينكي دي يونج- جافي- عثمان ديمبيلي

في الهجوم: ممفيس ديباي- بيير إيمريك أوباميانج- فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ11 بـ43 نقطة.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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