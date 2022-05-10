تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:19
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة سيلتا فيجو اليوم الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
في الدفاع: جوردي ألبا- إريك جارسيا- رونالدو أرواخو- داني ألفيش
في الوسط: فرينكي دي يونج- جافي- عثمان ديمبيلي
في الهجوم: ممفيس ديباي- بيير إيمريك أوباميانج- فيران توريس
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ11 بـ43 نقطة.
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