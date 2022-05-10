تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة سيلتا فيجو اليوم الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- إريك جارسيا- رونالدو أرواخو- داني ألفيش

في الوسط: فرينكي دي يونج- جافي- عثمان ديمبيلي

في الهجوم: ممفيس ديباي- بيير إيمريك أوباميانج- فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ11 بـ43 نقطة.