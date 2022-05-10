إيهاب جلال يتابع مباراة سيراميكا والجونة

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال على حضور مباراة سيراميكا والجونة المقامة حاليا بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وتواجد جهاز المنتخب بالكامل في الملعب لمتابعة المباراة وهو محمد شوقي المدرب العام وأحمد حسام المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وتعد أول مباراة قادمة لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والمقرر لها يوم 2 يونيو المقبل.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن الفراعنة بعد الخسارة من السنغال في مباراة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقدم اتحاد كرة القدم إيهاب جلال كمدير فني للفراعنة في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي.