إيهاب جلال يتابع مباراة سيراميكا والجونة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال على حضور مباراة سيراميكا والجونة المقامة حاليا بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وتواجد جهاز المنتخب بالكامل في الملعب لمتابعة المباراة وهو محمد شوقي المدرب العام وأحمد حسام المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وتعد أول مباراة قادمة لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والمقرر لها يوم 2 يونيو المقبل.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - روقا يعوض غياب إمام عاشور.. وأوباما أساسي أمام إنبي تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك إنبي يجدد عقد لاعبه الشاب لـ 3 مواسم مقبلة

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن الفراعنة بعد الخسارة من السنغال في مباراة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقدم اتحاد كرة القدم إيهاب جلال كمدير فني للفراعنة في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي.

منتخب مصر إيهاب جلال سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
منافس مصر.. لجنة المسابقات في كاف تبلغ إثيوبيا بعدم صلاحية ملعبها حازم إمام يكشف سبب الغياب عن مؤتمر تقديم جهاز المنتخب.. وحقيقة الخلافات في اتحاد الكرة خيمينيز لـ في الجول: هدفي في مصر الأفضل طوال مسيرتي.. وكنت أتمنى مواجهة صلاح الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين عامر حسين: حازم إمام لا يملك تحفظات على إيهاب جلال.. المدرب الجديد سيكمل ما بناه كيروش الحضري: حراس مرمى المنتخب الأربعة بالنسبة لي رقم واحد.. وحقيقة المشكلة مع إيهاب جلال إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الزمالك يواجه إنبي 3 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا ضد ليفربول 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو 32 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إيهاب جلال يتابع مباراة سيراميكا والجونة 42 دقيقة | منتخب مصر
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 في التشيك 42 دقيقة | أوروبا
تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال