انتهت في الدوري - سيراميكا (3) (2) الجونة.. فوز أول لـ أحمد سامي

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كيلوباترا والجونة في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

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انتهت

ق 65: جووول سيراميكا والثالث.. سيف تقا والثالث برأسية قوية في الشباك

ق 60: جووول كرة طولية إلى الشبراوي الذي راوغ المدافع وسدد أرضية على يسار عامر عامر

ق 53: جووول باسم مرسي يقلب النتيجة ويسجل الثاني

ق 48: جووول التعادل.. محمد إبراهيم يمرر عرضية أرضية يسددها شريف دابو في الزاوية اليسرى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول أووول تصويبة صاروخية من نور السيد من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 23: إسلام طارق يتصدى لانفراد وينفول كوابينا

ق 18: العارضة تمنع رأسية خالد قمر.

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الجونة الدوري المصري في الدوري
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