NBA - بوسطن يعادل السلسلة مع ميلوكي.. وجولدن ستيت على بعد خطوة من نهائي الغرب

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

ستيف كيري نجم جولدن ستيت

نجح فريق بوسطن سيلتيكس في معادلة سلسلة الدور قبل النهائي من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعدما فاز على ميلوكي باكس حامل اللقب.

وفاز بوسطن بنتيجة 116-108 على ميلوكي، لتصبح نتيجة السلسلة 2-2 بين الفريقين.

وبذلك يصبح التعادل 2-2 هو المسيطر على 3 سلاسل من الأربعة المتواجدة حاليا في نصف نهائي المناطق.

أخبار متعلقة
NBA - ميلووكي باكس يواجه أتالانتا هوكس في الإمارات أكتوبر المقبل NBA - يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي

وهي ذات النتيجة سلسلة فينيكس صنز ضد دالاس مافركيس، وميامي هيت ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وتألق جايسون تايتوم نجم بوسطن خلال المباراة وسجل 30 نقطة والتقطت 13 متابعة وأكمل 5 تمريرات حاسمة.

كذلك تألق آل هورفورد من بوسطن وسجل 30 نقطة والتقطت 8 متابعات وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أما في القسم الغربي فأصبح فريق جولدن ستيت واريورز على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي بعدما فاز على ممفيس جريزليس ليتقدم في السلسلة بنتيجة 3-1.

وهي السلسلة الوحيدة في الأدوار الإقصائية الحالية التي وصلت لفوز أحد الفرق بـ3 مباريات.

وفاز جولدن ستيت على ممفيس بنتيجة 101 – 98 في مباراة شهدت أول تقدم لجولدن ستيت قبل 45 ثانية من النهاية.

ليستطيع رفاق النجم ستيفن كيري في تحقيق الانتصار الثالث والاقتراب من نهائي المنطقة الغربية.

وخلال المباراة سجل كيري 32 نقطة، والتقطت 5 متابعات وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وشهدت المباراة غياب جا مورانت نجم ممفيس بسبب تعرضه للإصابة في الركبة خلال المباراة الثالثة بين الفريقين.

اقرأ أيضا

توقيت جديد لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي وموعد نهاية الدوري

قائمة الأهلي - عودة السولية وعبد المنعم واستمرار غياب ثنائي الهجوم

مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل

تولوز بدأ التحرك لضم مصطفى محمد

الخطيب يناقش الرد على قرار كاف

NBA جولدن ستيت واريورز ميلوكي باكس بوسطن سيلتيكس
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يكتسح فلاورز في انطلاق مشواره بـ كأس الكؤوس الإفريقية NBA - ميلووكي باكس يواجه أتالانتا هوكس في الإمارات أكتوبر المقبل مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل كرة يد - الأهلي يكتسح كيركوس في انطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس الكؤوس كرة سلة - تعديل موعد المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي الدوري كرة سلة - الزمالك يعلن عودة مهاب ياسر NBA - يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يكتسح فلاورز في انطلاق مشواره بـ كأس الكؤوس الإفريقية 13 دقيقة | رياضات أخرى
إنبي يجدد عقد لاعبه الشاب لـ 3 مواسم مقبلة 33 دقيقة | الدوري المصري
شركة EA تعلن فض شراكتها مع فيفا وتغيير اسم اللعبة الشهيرة 37 دقيقة | لعبة في الجول
مباشر في الدوري - سيراميكا (0) (0) الجونة.. العارضة تمنع الهدف الأول 38 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - الصعود السابع.. بيبو يقود أسوان إلى الممتاز من جديد 44 دقيقة | الدرجة الثانية
NBA - بوسطن يعادل السلسلة مع ميلوكي.. وجولدن ستيت على بعد خطوة من نهائي الغرب 47 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - الداخلية يعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 3 مواسم 56 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل الدوري - دابو ظهير أيسر في ظهور سامي الأول مع كليوباترا.. وقمر يقود الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال