NBA - بوسطن يعادل السلسلة مع ميلوكي.. وجولدن ستيت على بعد خطوة من نهائي الغرب

نجح فريق بوسطن سيلتيكس في معادلة سلسلة الدور قبل النهائي من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعدما فاز على ميلوكي باكس حامل اللقب.

وفاز بوسطن بنتيجة 116-108 على ميلوكي، لتصبح نتيجة السلسلة 2-2 بين الفريقين.

وبذلك يصبح التعادل 2-2 هو المسيطر على 3 سلاسل من الأربعة المتواجدة حاليا في نصف نهائي المناطق.

وهي ذات النتيجة سلسلة فينيكس صنز ضد دالاس مافركيس، وميامي هيت ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وتألق جايسون تايتوم نجم بوسطن خلال المباراة وسجل 30 نقطة والتقطت 13 متابعة وأكمل 5 تمريرات حاسمة.

كذلك تألق آل هورفورد من بوسطن وسجل 30 نقطة والتقطت 8 متابعات وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أما في القسم الغربي فأصبح فريق جولدن ستيت واريورز على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي بعدما فاز على ممفيس جريزليس ليتقدم في السلسلة بنتيجة 3-1.

وهي السلسلة الوحيدة في الأدوار الإقصائية الحالية التي وصلت لفوز أحد الفرق بـ3 مباريات.

وفاز جولدن ستيت على ممفيس بنتيجة 101 – 98 في مباراة شهدت أول تقدم لجولدن ستيت قبل 45 ثانية من النهاية.

ليستطيع رفاق النجم ستيفن كيري في تحقيق الانتصار الثالث والاقتراب من نهائي المنطقة الغربية.

وخلال المباراة سجل كيري 32 نقطة، والتقطت 5 متابعات وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وشهدت المباراة غياب جا مورانت نجم ممفيس بسبب تعرضه للإصابة في الركبة خلال المباراة الثالثة بين الفريقين.

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