تشكيل الدوري - دابو ظهير أيسر في ظهور سامي الأول مع كليوباترا.. وقمر يقود الجونة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

أحمد سامي - الصور من حساب سيراميكا كليوباترا

يبدأ شريف دابو في مركز الظهير الأيسر في الظهور الأول لـ أحمد سامي المدير الفني الجديد لـ سيراميكا كليوباترا أمام الجونة في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويقود شادي حسين وباسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا.

فيما يبدأ الجونة بثلاثي دفاعي تحت قيادة تامر مصطفى، ويقود المخضرم خالد قمر هجوم الفريق الساحلي.

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تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: محمد توني - سيف تقا – محمود البدري – شريف دابو

الوسط: محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو

الهجوم: وينفول كوبينا – باسم مرسي – شادي حسين

ويتواجد على الدكة: محمد كوكو – عبد الله محمود – علاء عطاء – خالد صبحي – مصطفى بهاء – بلال السعيداني – إيفانز منساه – مصطفى ميسي – حمزة مجدي

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تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: محمد الجزار – طارق سامي – محمد نجيب

الوسط: عمر سعداوي – نور السيد – أحمد عامر – آلان كيامبادي

الهجوم إسلام محارب – محمود شبراوي – خالد قمر

ويتواجد على الدكة: عماد السيد – محمد رزق – شيمليس بيكلي – كريم طارق – عمرو بركات – ناصر ناصر – أرنو – عبد السلام صافي – محمد عطوة

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ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

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