يويفا يعلن تغييرات جذرية في نظام دوري أبطال أوروبا من الموسم بعد المقبل

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي - دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تغييرات جذرية لنظام دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، بداية من موسم 2024/2025، وهو الموسم بعد المقبل.

ما هي تلك التغييرات؟

  • تنطلق البطولة بوجود 36 فريقا في نظام دوري، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منهم على أرضه و4 خارج أرضه.
  • الفرق الثمانية التي ستحصد أعلى نقاط في مرحلة الدوري، ستتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، فيما ستلعب الفرق الـ 16 التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ 24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منهم 8 فرق إلى دور الـ 16 كذلك.
  • نفس النظام سيطبق في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ولكن الفارق الوحيد أن بطولة دوري المؤتمر ستخوض فيها الفرق 6 مباريات في المرحلة الأولى بدلا من ثمانية.
  • زيادة الفرق من 32 إلى 36 ستحدث بإضافة الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة ذات المركز الخامس في تصنيف يويفا للمنتخبات، وإضافة فريق متأهل من أبطال الدوريات الأقل تصنيفا ليصبحوا 5 فرق بدلا من 4.

مثال: الدوري الفرنسي حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوريات الأوروبية. سيتأهل صاحب المركز الثالث إلى البطولة مباشرة بدلا من خوض ملحق مثلما هو الحال الآن.

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بجانب تأهل بطل دوري من الدوريات التي لم تكن تملك مقاعد كاملة مباشرة بعدما كان يخوض الملحق في الوقت الحالي.

  • أما الفريقين الأخيرين سيتم زيادتهما عن طريق منح المقعدين للاتحادات التي تملك فرقها أفضل أداء في بطولات أوروبا في الموسم السابق، وسيتم حساب ذلك بحساب عدد نقاط تلك الفرق مجتمعة، مقسمة على عددها، وبالتالي يحصل الاتحادين أصحاب أعلى رصيد على فريق إضافي في البطولة.

وشدد يويفا أن كل المباريات، قبل المباراة النهائية، سيتم لعبها في منتصف الأسبوع دون تغيير.

وقال رئيس يويفا أليكساندر تشيفرين عقب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد: "يويفا أثبت أنه ملتزم باحترام المثل الأساسية للرياضة والمسابقات المفتوحة، بجعل التأهل على علاقة وثيقة بالاستحقاق الرياضي".

وأكد "تلك القرارات أتت بعد فترة استشارية استمعنا فيها لآراء المشجعين واللاعبين والمدربين والاتحادات والأندية وروابط الدوريات".

وشدد "أثق في أن النظام الجديد سيمنح التوازن الجيد للبطولة، ويزيد من عائداتها التي ستعود للأندية والدوريات وكرة القدم في أوروبا".

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